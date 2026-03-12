國票金股利0.589元 王道銀0.52元

上市金融保險業董事會陸續通過2025年盈餘分配案，昨（11）日包括第一保（2852）、國票金（2889）、王道銀行（2897）皆「開獎」，其中，第一保擬配發現金股利1.66元最高；國票金擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利為0.589元；王道銀行擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高。

產險業陸續公布2025全年獲利，第一產物保險去年稅後純益8.8億元，每股稅後純益（EPS）為2.92元，維持穩定的獲利能力，董事會通過配發1.66元現金股利。

第一保2025年全年累計營業收入達75.6億，顯示保險本業維持穩定成長動能。在成本與費用控管下，全年營業毛利達26.1億，反映整體承保與投資收益表現穩定，稅後純益為8.8億元，每股稅後純益（EPS）為2.92元。

中再保（2851）日前也公布每股配發2.2元現金股利，首度破2元再創歷史新高，中再保去年稅後純益29.3億元，年增16.58%，每股稅後純益（EPS）來到3.66元。

國票金昨日董事會通過2025年合併財務報告，全年稅後純益22.9億元，每股稅後純益（EPS）0.63元；董事會也決議，每股擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利0.589元，配發率高達93.4%。以國票金11日收盤價16.25元計算，現金殖利率約3%左右。

另外，王道銀行昨日董事會也通過2025年度盈餘分配案，普通股每股擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高，根據王道銀行2025年每股稅後純益（EPS）0.61元計算，現金股利配發率約85%，以王道銀行11日收盤價9.76元計算，現金殖利率約5.3%。

王道銀行表示， 此次現金股利配發來源，主要是由當期稅後純益與期初未分配盈餘，加計其他綜合損益之債券未實現評價回升所致前期提列特別盈餘公積迴轉，因而提升此次現金股利的配發金額。