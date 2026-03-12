聽新聞
國泰金前二月EPS 1.81元

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭任珮云／台北報導
金控2月獲利陸續出爐，目前已有五家公布，其中國泰金（2882）2月稅後純益120億元，累計前二月賺266.2億元，寫史上同期次高、年增19.5%，每股稅後純益（EPS）1.81元，暫居金控獲利王，壽險與銀行雙引擎帶動整體獲利動能。

目前13家金控中已有五家公布2月成績單，稅後純益合計約217億元，較1月全數下滑。主因2月天數較少，利息、手續費與投資收益同步減少。市場估計，13家金控前二月整體獲利約落在1,300億至1,500億元。

從每股獲利來看，前二月以國泰金EPS 1.81元居冠，元大金0.73元居次。

國泰金獲利主要來自壽險與銀行雙引擎。旗下銀行、證券與投信前二月稅後純益分別為91.4億元、10億元與5.6億元，均創史上同期新高；國泰產險賺6.4億元，為歷年同期次高。

至於元大金表現也強勁。2月稅後純益33.5億元、年增33%，前二月累計97.9億元，年增逾九成，創同期新高，EPS為0.73元。

其中元大證券前二月稅後純益58.6億元，是主要獲利來源，銀行與人壽獲利也同步成長。

整體看，雖2月因天數因素使金控單月獲利普遍回落，但壽險投資收益回穩、銀行利息收入成長，加上台股成交動能延續，仍支撐金控前二月整體獲利維持高檔。

國票金股利0.589元 王道銀0.52元

上市金融保險業董事會陸續通過2025年盈餘分配案，昨（11）日包括第一保、國票金、王道銀行皆「開獎」，其中，第一保擬配發現金股利1.66元最高；國票金擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利為0.589元；王道銀行擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高。

台泥用資本公積配息0.8元 股東會紀念品環保旅行袋吸睛

台泥昨（11）日公布最新財報與股利政策，公司因一次性因素出現虧損，但營業現金流逆勢成長至331億，董事會通過擬以資本公積每股配發0.8元現金。

亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

亞泥昨（11）日董事會通過2025年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依昨日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

新代2025年EPS 35.12元

新代科技（7750）公布去年合併財報，受惠市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，合併營收139.6億元、年增29.1%，稅後純益22.83億元、年增66.2%，每股稅後純益35.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

保瑞2025年EPS 23.9元 擬配息10元

保瑞（6472）昨（11）日公告去年財報，全年合併營收（停業部門另列）190.14億元，年增9.11%，稅後純益29.8億元，年減24.3%。

