國泰金前二月EPS 1.81元

金控2月獲利陸續出爐，目前已有五家公布，其中國泰金（2882）2月稅後純益120億元，累計前二月賺266.2億元，寫史上同期次高、年增19.5%，每股稅後純益（EPS）1.81元，暫居金控獲利王，壽險與銀行雙引擎帶動整體獲利動能。

目前13家金控中已有五家公布2月成績單，稅後純益合計約217億元，較1月全數下滑。主因2月天數較少，利息、手續費與投資收益同步減少。市場估計，13家金控前二月整體獲利約落在1,300億至1,500億元。

從每股獲利來看，前二月以國泰金EPS 1.81元居冠，元大金0.73元居次。

國泰金獲利主要來自壽險與銀行雙引擎。旗下銀行、證券與投信前二月稅後純益分別為91.4億元、10億元與5.6億元，均創史上同期新高；國泰產險賺6.4億元，為歷年同期次高。

至於元大金表現也強勁。2月稅後純益33.5億元、年增33%，前二月累計97.9億元，年增逾九成，創同期新高，EPS為0.73元。

其中元大證券前二月稅後純益58.6億元，是主要獲利來源，銀行與人壽獲利也同步成長。

整體看，雖2月因天數因素使金控單月獲利普遍回落，但壽險投資收益回穩、銀行利息收入成長，加上台股成交動能延續，仍支撐金控前二月整體獲利維持高檔。