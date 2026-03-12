聽新聞
0:00 / 0:00

亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞泥（1102）昨（11）日董事會通過2025年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依昨日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

亞泥近日也公布2026年2月合併營收為34.93億元，單月年減16.5%；累計1至2月合併營收94.80億元，年減5.8%。亞泥表示，面對持續增加的產業競爭及國際經濟走勢變化，亞泥成功發揮多角化經營優勢，多項轉投資事業表現亮眼，讓亞泥的獲利表現能更為穩健。

針對今年營運表現，亞泥說明，大陸市場今年前二月營收較去年同期略減2%，水泥銷量較去年同期成長16%，達248萬噸，加上今年新增水泥貿易業務，將持續為整體營收提供穩健支撐。而台灣地區前二月累計營收，則較去年同期衰退7%，主因為亞東預拌混凝土銷量降低。

亞泥 營收 現金股利

延伸閱讀

亞泥財報／連八年獲利破百億大關 董事會決議配發現金股利2.3元

崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

南亞財報／2025年EPS 0.57元、擬配息0.8元 將處分南亞科、南電持股

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

相關新聞

國泰金前二月EPS 1.81元

金控2月獲利陸續出爐，目前已有五家公布，其中國泰金2月稅後純益120億元，累計前二月賺266.2億元，寫史上同期次高、年增19.5%，每股稅後純益（EPS）1.81元，暫居金控獲利王，壽險與銀行雙引擎帶動整體獲利動能。

國票金股利0.589元 王道銀0.52元

上市金融保險業董事會陸續通過2025年盈餘分配案，昨（11）日包括第一保、國票金、王道銀行皆「開獎」，其中，第一保擬配發現金股利1.66元最高；國票金擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利為0.589元；王道銀行擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高。

台泥用資本公積配息0.8元 股東會紀念品環保旅行袋吸睛

台泥昨（11）日公布最新財報與股利政策，公司因一次性因素出現虧損，但營業現金流逆勢成長至331億，董事會通過擬以資本公積每股配發0.8元現金。

亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

亞泥昨（11）日董事會通過2025年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依昨日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

新代2025年EPS 35.12元

新代科技（7750）公布去年合併財報，受惠市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，合併營收139.6億元、年增29.1%，稅後純益22.83億元、年增66.2%，每股稅後純益35.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

保瑞2025年EPS 23.9元 擬配息10元

保瑞（6472）昨（11）日公告去年財報，全年合併營收（停業部門另列）190.14億元，年增9.11%，稅後純益29.8億元，年減24.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。