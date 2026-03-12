亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

亞泥（1102）昨（11）日董事會通過2025年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依昨日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

亞泥近日也公布2026年2月合併營收為34.93億元，單月年減16.5%；累計1至2月合併營收94.80億元，年減5.8%。亞泥表示，面對持續增加的產業競爭及國際經濟走勢變化，亞泥成功發揮多角化經營優勢，多項轉投資事業表現亮眼，讓亞泥的獲利表現能更為穩健。

針對今年營運表現，亞泥說明，大陸市場今年前二月營收較去年同期略減2%，水泥銷量較去年同期成長16%，達248萬噸，加上今年新增水泥貿易業務，將持續為整體營收提供穩健支撐。而台灣地區前二月累計營收，則較去年同期衰退7%，主因為亞東預拌混凝土銷量降低。