聽新聞
0:00 / 0:00

台泥用資本公積配息0.8元 股東會紀念品環保旅行袋吸睛

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台泥股東會紀念品亮相，摩卡色與橘棕色的「多功能折疊環保旅行袋」彰顯時尚流行的「美拉德（Maillard）」色系。台泥／提供
台泥股東會紀念品亮相，摩卡色與橘棕色的「多功能折疊環保旅行袋」彰顯時尚流行的「美拉德（Maillard）」色系。台泥／提供

台泥（1101）昨（11）日公布最新財報與股利政策，公司因一次性因素出現虧損，但營業現金流逆勢成長至331億，董事會通過擬以資本公積每股配發0.8元現金。

依台泥昨日收盤價25元計，現金殖利率3.2%，由於資本公積配發時，股東領取時無須繳納所得稅，亦免課二代健保補充保費，若將免稅效益納入，長期投資股東實質報酬約相當於一般盈餘配息約4%的殖利率水準。

台泥股東會紀念品昨日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

台泥2025年合併營收1,498億元，受到高雄三元廠一次性事故，以及配合大陸政策進行產能置換與資產減損影響，全年稅後淨損116億元，每股淨損1.6元。不過，公司營運現金流仍維持穩健，全年營業活動淨現金流入331億元，較前一年增加約14億元；截至2025年底，現金與定存合計達1,490億元，財務體質仍具韌性。

針對大陸市場，台泥總經理程耀輝去年第4季曾在法說會揭露營運優化方案，目前大陸營收佔比已從過往的四成降至兩成，並達成縮減14% 產能與精簡20% 人力之階段性目標。為確保資產體質純淨，台泥配合當地產能置換及去產能政策，針對貴港、安順、懷化、廣安、凱里等廠區不再生產之產能及呆滯庫存進行一次性清理。

台泥強調，經過這場深度的體質再造，自 2026年1月起，台泥將正式進入「變瘦、變強」的新階段。隨著組織扁平化效應、人員費用減少與閒置資產清理完成，2026年起之折舊負擔將下降，預期大陸市場毛利及營業利潤可望回升。

台泥表示，這反映了公司「優化資源配置、加速戰略轉型」的成果。透過主動調整大陸市場的產能結構，將資源投入更具成長潛力的事業，雖然在大陸的結構調整導致營收微幅減少，但代表企業實質運營的營業活動現金流逆勢成長至331億元。

台泥 股東會紀念品 大陸

延伸閱讀

台泥營業現金流逆勢增至331億元 擬以資本公積每股配發0.8元現金

保瑞財報／去年EPS 23.9元 通過每股配發現金股利10元

保瑞財報／2025年停業部門每股淨損11.24元 EPS仍高達23.9元

康舒財報／去年每股純益0.18元 擬以資本公積配息0.8元

相關新聞

國泰金前二月EPS 1.81元

金控2月獲利陸續出爐，目前已有五家公布，其中國泰金2月稅後純益120億元，累計前二月賺266.2億元，寫史上同期次高、年增19.5%，每股稅後純益（EPS）1.81元，暫居金控獲利王，壽險與銀行雙引擎帶動整體獲利動能。

國票金股利0.589元 王道銀0.52元

上市金融保險業董事會陸續通過2025年盈餘分配案，昨（11）日包括第一保、國票金、王道銀行皆「開獎」，其中，第一保擬配發現金股利1.66元最高；國票金擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利為0.589元；王道銀行擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高。

台泥用資本公積配息0.8元 股東會紀念品環保旅行袋吸睛

台泥昨（11）日公布最新財報與股利政策，公司因一次性因素出現虧損，但營業現金流逆勢成長至331億，董事會通過擬以資本公積每股配發0.8元現金。

亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

亞泥昨（11）日董事會通過2025年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依昨日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

新代2025年EPS 35.12元

新代科技（7750）公布去年合併財報，受惠市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，合併營收139.6億元、年增29.1%，稅後純益22.83億元、年增66.2%，每股稅後純益35.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

保瑞2025年EPS 23.9元 擬配息10元

保瑞（6472）昨（11）日公告去年財報，全年合併營收（停業部門另列）190.14億元，年增9.11%，稅後純益29.8億元，年減24.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。