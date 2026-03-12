台泥用資本公積配息0.8元 股東會紀念品環保旅行袋吸睛

台泥（1101）昨（11）日公布最新財報與股利政策，公司因一次性因素出現虧損，但營業現金流逆勢成長至331億，董事會通過擬以資本公積每股配發0.8元現金。

依台泥昨日收盤價25元計，現金殖利率3.2%，由於資本公積配發時，股東領取時無須繳納所得稅，亦免課二代健保補充保費，若將免稅效益納入，長期投資股東實質報酬約相當於一般盈餘配息約4%的殖利率水準。

台泥股東會紀念品昨日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

台泥2025年合併營收1,498億元，受到高雄三元廠一次性事故，以及配合大陸政策進行產能置換與資產減損影響，全年稅後淨損116億元，每股淨損1.6元。不過，公司營運現金流仍維持穩健，全年營業活動淨現金流入331億元，較前一年增加約14億元；截至2025年底，現金與定存合計達1,490億元，財務體質仍具韌性。

針對大陸市場，台泥總經理程耀輝去年第4季曾在法說會揭露營運優化方案，目前大陸營收佔比已從過往的四成降至兩成，並達成縮減14% 產能與精簡20% 人力之階段性目標。為確保資產體質純淨，台泥配合當地產能置換及去產能政策，針對貴港、安順、懷化、廣安、凱里等廠區不再生產之產能及呆滯庫存進行一次性清理。

台泥強調，經過這場深度的體質再造，自 2026年1月起，台泥將正式進入「變瘦、變強」的新階段。隨著組織扁平化效應、人員費用減少與閒置資產清理完成，2026年起之折舊負擔將下降，預期大陸市場毛利及營業利潤可望回升。

台泥表示，這反映了公司「優化資源配置、加速戰略轉型」的成果。透過主動調整大陸市場的產能結構，將資源投入更具成長潛力的事業，雖然在大陸的結構調整導致營收微幅減少，但代表企業實質運營的營業活動現金流逆勢成長至331億元。