為併購中工備戰？ 寶佳再度申讓華票1萬張持股

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
圖為中工指標案「陶朱隱園」。圖／本報資料照片
中華票券大股東寶佳資產繼今年1月初申報轉讓3萬張華票（2820）持股後，11日再度申報轉讓1萬張，由於寶佳正值與中工（2515）上演經營權大戰，也格外引發市場關切。

根據公開資訊觀測站資料顯示，寶佳資產管理股份有限公司原先在今年1月初申報預定轉讓股數為3萬張，但因股價不理想，最終僅有成功轉讓2,523張，該次申轉還有27,477張未轉讓；11日華票再度公告，寶佳資產預計再申讓1萬張持股，執行期間將從本月14日至4月13日為止，採一般交易轉讓方式。若以華票11日收盤價17.10元估算，這次申讓價值大約1.71億元。

不過，即便這次順利全數執行申讓華票1萬張持股，轉讓後寶佳資產管理持有華票仍握有21萬5,624張，合計整體寶佳集團仍持有華票超過兩成，並不會影響華票第二大股東的位置。

市場人士先前表示，寶佳機構副董事長林家宏近年對金融股較少進一步涉入，而是著墨較多與不動產相關的產業，例如近期與中工打得火熱，且旗下的投資團隊持續在尋覓適合的投資標的，研判相關布局不會是臨時起意。

經營權 中工

