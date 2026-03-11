國泰金擬發行無擔保普通公司債 上限400億元

國泰金今天晚間公告，規劃發行無擔保普通公司債，發行金額上限為新台幣400億元，主要目的是為了償還屆期的公司債與充實營運資金；此外，因應未來成長所需，依往例提報長期資金募集案，以發行不超過15億股為原則。

國泰金今天晚間發布重大訊息，董事會通過辦理主順位公司債發行，發行期限不超過10年，發行利率將視當時市場狀況、同類公司債券利率與公司資金狀況等因素訂定。

國泰金表示，主要考量未來將有主順位公司債陸續到期，為償還屆期的公司債及充實營運資金，規劃發行無擔保普通公司債，發行金額上限為400億元，擬向主管機關申請總括申報額度並依實際需求在2年內擇機一次或分次發行，額度申報生效後2年內有效。

此外，國泰金今天也通過規劃辦理長期資金募集案。國泰金說明，因應未來長期策略發展與營運成長所需，依往例提報長期資金募集案，提請股東會授權董事會以發行不超過15億股為原則，搭配辦理現增發行普通股、特別股或發行普通股參與海外存託憑證（GDR），在適當時機籌措長期資金。