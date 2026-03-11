國票金擬配發0.589元股利 公股與旺旺因這案再度投票對決

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國票金（2889）11日召開董事會通過2025年盈餘分配案，決議每股擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利0.589元。除此之外，據了解，董事會上公股及旺旺陣營，再度因一項議案出現投票對決，該議案主要是針對股東會紀念品價值提高採購金額，從原先預算上限的750萬元提高至4,500萬元，最後出席13席董事進行舉手表決，8席董事贊成、反對3席、棄權2席，達出席董事過半數同意表決通過。

據了解，贊成席次主要是官股及耐斯陣營，另外，國票金董事長魏啟林、國票證券董事長何志強也都投下贊成票；旺旺陣營則有兩席法人代表反對，以及家德投資代表人李永裕也反對，棄權2席則是獨立董事饒世湛、陳淑娟。

國票金重訊也顯示，獨立董事饒世湛持保留意見、獨立董事陳淑娟則是棄權。主要原因在於，考量國票金經濟規模及營收狀況，與金控同業有相當程度落差，且過往的股東會紀念品價值多年維持在新台幣50元，不宜過度調高紀念品價值。但，支持為鼓勵小股東們對董事席次調整增加後，對新董事架構組織及管理團隊新氣象的正面期待，可微幅調整，因此保留意見。

隨著國票金將於5月29日召開股東會，屆時將進行董事選舉案，選出董事15名（含5名獨立董事），在改選之際，公股與旺旺再度因股東會紀念品上演投票對決，也引發關注。

另外，國票金董事會同日也通過2025年合併財務報告，全年稅後純益22.95億元，每股稅後純益（EPS）0.63元，此次董事會通過，每股擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利0.589元，配發率高達93.49%。以國票金11日收盤價16.25元計算，現金殖利率約3.07%。

董事會也通過參與認購樂天銀行增資案，總金額為13.61億元，資金來源由子公司盈餘分配上繳，認購後國票金持有樂天銀行股份仍維持49%。

國票金 現金股利

