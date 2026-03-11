王道銀行擬配發普通股現金股利0.52元 創上市新高

王道銀行（2897）於今（11）日召開董事會，決議通過2025年度盈餘分配案，普通股每股擬配發現金股利0.52元，為2017年掛牌上市以來的新高；依王道銀行2025年每股盈餘（EPS）0.61元計算，現金股利配發率約達85%；如按王道銀行今日收盤價9.76元估算，現金殖利率約為5.33%。此盈餘分配案經董事會決議通過，仍待王道銀行2026年度股東常會通過。

王道銀行致力於提升經營績效、並給予投資人穩健成長的股利報酬，近年來現金股利金額逐年穩步提升，此次現金股利配發來源，主係由當期稅後淨利與期初未分配盈餘，加計其他綜合損益之債券未實現評價回升所致前期提列特別盈餘公積迴轉，因而提升此次現金股利之配發金額。