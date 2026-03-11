快訊

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

五月天緊急道歉！取消演唱會被轟爆 宣布「免費入場」止血

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

接軌IFRS 17對股利影響？ 國泰金控：具正面效果

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰金控（2882）11日舉辦IFRS 17接軌法人說明會，國泰金控財務長陳晏如表示，隨著壽險子公司接軌IFRS 17新會計制度，國壽未來的獲利可預測性與穩定性均大幅提高，對金控整體股利政策將產生正面影響，未來希望保持具競爭力的股利回饋股東。

陳晏如指出，國壽累計提列的特別盈餘公積超過2,113億元，未來將回轉至未分配盈餘，另有期初未分配盈餘和去年獲利表現，整體盈餘分配量能充足。此外，截至今年2月底，國壽與國泰金控稅後盈餘分別達80億及120.2億元，前兩個月累計稅後盈餘266.2億元，EPS達1.81元，顯示經營穩健。

在股利政策方面，陳晏如強調，接軌IFRS 17後，對於獲利的認列有很大改變，主管機關也須對股利監理措施全盤考量，未來國泰金控將持續參考同業配發水準，並在財務與資本結構可承受範圍內，維持具競爭力的股利發放，目標是維持穩定的股利發放比例，初步規劃盈餘分配率可望落在40%至60%區間，具體仍需視主管機關最終確認。

股利 國泰金控

延伸閱讀

國泰金前2月賺266億元創歷年同期次高 EPS1.81元

國泰金法說會／接軌IFRS 17一次性評價調整 納入CSM後淨值近1.1兆元

國泰金控前兩月賺266億元創同期次高 每股賺1.81元

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

相關新聞

獨／國票金董事會再上演公股對決旺旺 8比5通過紀念品發放

國票金今日董事會再上演公股與旺旺對決。據透露，國票金今日董事會上討論今年股東會紀念品發放，最後決議在4500萬額度之內授權公司製作股東會紀念品發放，和過去國票金向來以便利超商禮券發放的形式不同，但為了股東會紀念品一事，出乎意料的是上演公股和旺旺之間的爭議，最後投票以8比5過關，將股東會每件紀念品從100元以下，改為300元以下，這也是國票金董事會上繼去年的公司章程修章案、今年的國票證券前任董事長解任案之後，再度上演投票對決。

20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人，今年紀念品方案也引發市場高度關注。

彌補虧損！北極星藥業宣布減資50％ 關閉霖揚生技南科廠

北極星藥業-KY（6550）11日召開重大訊息記者會，宣布為改善財務結構並提升資本效率，董事會決議辦理減資彌補虧損，減資比例達50％，預計減資金額為42.99億元，相關議案將提請115年股東會討論，並在主管機關核准後辦理換股及後續相關程序。

上市銀行股前兩月獲利出爐 上海商銀EPS續居首、「成長王」是這家

上市銀行股公布2026年2月自結稅後純益，累計前兩月稅後純益皆比去年同期成長。其中，累計每股稅後純益（EPS）仍由上海商銀（5876）以0.66元居銀行股之冠；彰銀（2801）、台中銀（2812）EPS同為0.28元；聯邦銀行（2838）EPS則為0.27元。

為併購中工備戰？ 寶佳再度申讓華票1萬張持股

中華票券大股東寶佳資產繼今年1月初申報轉讓3萬張華票（2820）持股後，11日再度申報轉讓1萬張，由於寶佳正值與中工（2515）上演經營權大戰，也格外引發市場關切。

王道銀行擬配發普通股現金股利0.52元 創上市新高

王道銀行（2897）於今（11）日召開董事會，決議通過2025年度盈餘分配案，普通股每股擬配發現金股利0.52元，為2017年掛牌上市以來的新高；依王道銀行2025年每股盈餘（EPS）0.61元計算，現金股利配發率約達85%；如按王道銀行今日收盤價9.76元估算，現金殖利率約為5.33%。此盈餘分配案經董事會決議通過，仍待王道銀行2026年度股東常會通過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。