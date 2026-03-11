聽新聞
接軌IFRS 17對股利影響？ 國泰金控：具正面效果
國泰金控（2882）11日舉辦IFRS 17接軌法人說明會，國泰金控財務長陳晏如表示，隨著壽險子公司接軌IFRS 17新會計制度，國壽未來的獲利可預測性與穩定性均大幅提高，對金控整體股利政策將產生正面影響，未來希望保持具競爭力的股利回饋股東。
陳晏如指出，國壽累計提列的特別盈餘公積超過2,113億元，未來將回轉至未分配盈餘，另有期初未分配盈餘和去年獲利表現，整體盈餘分配量能充足。此外，截至今年2月底，國壽與國泰金控稅後盈餘分別達80億及120.2億元，前兩個月累計稅後盈餘266.2億元，EPS達1.81元，顯示經營穩健。
在股利政策方面，陳晏如強調，接軌IFRS 17後，對於獲利的認列有很大改變，主管機關也須對股利監理措施全盤考量，未來國泰金控將持續參考同業配發水準，並在財務與資本結構可承受範圍內，維持具競爭力的股利發放，目標是維持穩定的股利發放比例，初步規劃盈餘分配率可望落在40%至60%區間，具體仍需視主管機關最終確認。
