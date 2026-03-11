和泰車去年獲利第3高每股賺33.93元 擬配息20元

和泰車今天公布2025年財報，去年歸屬母公司業主獲利新台幣189億元，次於2023年和2024年，是歷史第3高，每股基本純益33.93元。和泰車今天董事會也決議擬盈餘分配現金股利每股20元，將於5月27日股東會上討論。

和泰車去年合併營收2826.09億元，創歷史新高，和泰車分析，去年獲利受美國關稅政策影響，消費轉趨保守，汽車總市場衰退，不過TOYOTA、LEXUS及HINO三品牌銷售表現穩健，市占率提升至38.6%，去年本業獲利較2024年成長。

和泰車指出，2024年和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益17億元，2025年無相關認列，使整體稅後淨利相對減少。

展望今年台灣車市，和泰車先前評估將比2025年更為活絡，全年新車車市規模上看44萬輛，預期全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體跟人工智慧（AI）應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，政策延續與需求回補雙重推動今年台灣車市。