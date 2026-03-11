和泰車去年獲利第3高每股賺33.93元 擬配息20元

快訊

中央社／ 記者鍾榮峰台北11日電

和泰車今天公布2025年財報，去年歸屬母公司業主獲利新台幣189億元，次於2023年和2024年，是歷史第3高，每股基本純益33.93元。和泰車今天董事會也決議擬盈餘分配現金股利每股20元，將於5月27日股東會上討論。

和泰車去年合併營收2826.09億元，創歷史新高，和泰車分析，去年獲利受美國關稅政策影響，消費轉趨保守，汽車總市場衰退，不過TOYOTA、LEXUS及HINO三品牌銷售表現穩健，市占率提升至38.6%，去年本業獲利較2024年成長。

和泰車指出，2024年和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益17億元，2025年無相關認列，使整體稅後淨利相對減少。

展望今年台灣車市，和泰車先前評估將比2025年更為活絡，全年新車車市規模上看44萬輛，預期全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體跟人工智慧（AI）應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，政策延續與需求回補雙重推動今年台灣車市。

獨／國票金董事會再上演公股對決旺旺 8比5通過紀念品發放

國票金今日董事會再上演公股與旺旺對決。據透露，國票金今日董事會上討論今年股東會紀念品發放，最後決議在4500萬額度之內授權公司製作股東會紀念品發放，和過去國票金向來以便利超商禮券發放的形式不同，但為了股東會紀念品一事，出乎意料的是上演公股和旺旺之間的爭議，最後投票以8比5過關，將股東會每件紀念品從100元以下，改為300元以下，這也是國票金董事會上繼去年的公司章程修章案、今年的國票證券前任董事長解任案之後，再度上演投票對決。

20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人，今年紀念品方案也引發市場高度關注。

彌補虧損！北極星藥業宣布減資50％ 關閉霖揚生技南科廠

北極星藥業-KY（6550）11日召開重大訊息記者會，宣布為改善財務結構並提升資本效率，董事會決議辦理減資彌補虧損，減資比例達50％，預計減資金額為42.99億元，相關議案將提請115年股東會討論，並在主管機關核准後辦理換股及後續相關程序。

上市銀行股前兩月獲利出爐 上海商銀EPS續居首、「成長王」是這家

上市銀行股公布2026年2月自結稅後純益，累計前兩月稅後純益皆比去年同期成長。其中，累計每股稅後純益（EPS）仍由上海商銀（5876）以0.66元居銀行股之冠；彰銀（2801）、台中銀（2812）EPS同為0.28元；聯邦銀行（2838）EPS則為0.27元。

為併購中工備戰？ 寶佳再度申讓華票1萬張持股

中華票券大股東寶佳資產繼今年1月初申報轉讓3萬張華票（2820）持股後，11日再度申報轉讓1萬張，由於寶佳正值與中工（2515）上演經營權大戰，也格外引發市場關切。

王道銀行擬配發普通股現金股利0.52元 創上市新高

王道銀行（2897）於今（11）日召開董事會，決議通過2025年度盈餘分配案，普通股每股擬配發現金股利0.52元，為2017年掛牌上市以來的新高；依王道銀行2025年每股盈餘（EPS）0.61元計算，現金股利配發率約達85%；如按王道銀行今日收盤價9.76元估算，現金殖利率約為5.33%。此盈餘分配案經董事會決議通過，仍待王道銀行2026年度股東常會通過。

