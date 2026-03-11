彌補虧損！北極星藥業宣布減資50％ 關閉霖揚生技南科廠

國票金今日董事會再上演公股與旺旺對決。據透露，國票金今日董事會上討論今年股東會紀念品發放，最後決議在4500萬額度之內授權公司製作股東會紀念品發放，和過去國票金向來以便利超商禮券發放的形式不同，但為了股東會紀念品一事，出乎意料的是上演公股和旺旺之間的爭議，最後投票以8比5過關，將股東會每件紀念品從100元以下，改為300元以下，這也是國票金董事會上繼去年的公司章程修章案、今年的國票證券前任董事長解任案之後，再度上演投票對決。

2026-03-11 20:03