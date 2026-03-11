快訊

彌補虧損！北極星藥業宣布減資50％ 關閉霖揚生技南科廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
北極星藥業-KY（6550）11日召開重大訊息記者會。圖／證交所YT
北極星藥業-KY（6550）11日召開重大訊息記者會。圖／證交所YT

北極星藥業-KY（6550）11日召開重大訊息記者會，宣布為改善財務結構並提升資本效率，董事會決議辦理減資彌補虧損，減資比例達50％，預計減資金額為42.99億元，相關議案將提請115年股東會討論，並在主管機關核准後辦理換股及後續相關程序。

此外，北極星藥業旗下持股100％子公司霖揚生技製藥南科廠因未能通過衛福部GMP查廠，自去年停工至今，董事會亦決議不再復工，將直接關閉該廠。

北極星藥業表示，本次規劃辦理減資彌補虧損，主要是為了改善公司財務結構、提升資本使用效率，並增加未來營運資金運用的彈性。董事會通過減資彌補虧損案，預計減資金額42.99億元，減資比例為50％，減資後實收資本額將由原本的85.98億元降至42.99億元。相關減資案將提報115年股東會討論，並於主管機關核准後辦理換股等相關作業。

此外，北極星藥業指出，子公司霖揚生技製藥南科廠於2024年4月接受衛福部機動查廠時，被認定未符合「藥品優良製造規範（GMP）」相關規定，並自2024年6月起依衛福部通知停工至今。由於該廠停工時間已逾一年半，考量集團整體營運規劃與資源配置，為提升營運效率，董事會決議將南科廠關閉，不再投入資源進行復工，以符合集團長期發展與整體利益。

6550北極星藥業-KY 減資 股東會

