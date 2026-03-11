亞泥財報／連八年獲利破百億大關 董事會決議配發現金股利2.3元

亞泥（1102）11日董事會通過 2025 年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依11日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

面對持續增加的產業競爭及國際經濟走勢變化，亞泥成功發揮多角化經營優勢，多項轉投資事業表現亮眼，讓亞泥的獲利表現能更為穩健。亞泥並積極關注環境保護及全球減碳趨勢，除了已訂定明確的淨零路徑，成為台灣水泥業唯一每年實現 SBTi 承諾的企業，更早在 2024 年就超前達到 2025 年近程目標。旗下所有水泥產品並已全數取得碳足跡查證，成為全國第一家完整涵蓋所有產品類型碳足跡查證的水泥企業。

亞泥持續提升ESG（環境、社會、治理）表現，關注所有利害關係者的權益，實踐社會共融，並已獲得市場與國際機構的高度肯定，亞泥將持續耕耘，致力成為全球水泥產業的領先者。