快訊

台泥營業現金流逆勢增至331億元 擬以資本公積每股配發0.8元現金

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥台北廠。圖／台泥提供
台泥台北廠。圖／台泥提供

台泥（1101）11日召開董事會，通過 2025 年合併財務報告。全年合併營業收入1,498億元，受高雄三元廠一次性意外事故及配合大陸當地政策進行產能置換及資產減損影響，本年度每股淨損1.6元，稅後淨損116億元。

但是考量公司營運現金流尚為充沛，台泥董事會決議，擬由資本公積提撥每股現金0.8元，配發金額顯著優於營運谷底時期，且特別股股利亦維持正常發放。財務數據顯示，台泥 2025年營業活動淨現金流入逆勢增至 331億元，年增約14億元；截至去年底，公司持有之現金及定存達1,490億元，顯現強韌的財務能力。

此外，考量部分股東對資本公積配發方式較為陌生，台泥特別說明，此次由資本公積配發之現金，在稅法上，股東領取時無需繳納所得稅，個人亦無需繳納二代健保補充保費，稅務上有實質效益。台泥表示，若將免稅優勢與二代健保省下的成本還原計算，此次配發之0.8 元，以台泥11日的股價來計算，對於長期持有、視台泥為穩定經濟來源之一的股東而言，其稅後實質獲利約等同一般盈餘配發之4% 殖利率水準。

台泥表示，這反映了公司「優化資源配置、加速戰略轉型」的成果。透過主動調整大陸市場的產能結構，將資源投入更具成長潛力的事業，雖然在大陸的結構調整導致營收微幅減少，但代表企業實質運營的營業活動現金流逆勢成長至331億元。這不僅證明了資源重新配置的成效，將營運重心全面對準更高質量的獲利模式與國際市場擴張。

針對大陸市場，台泥總經理程耀輝去年第4季曾在法說會揭露營運優化方案，目前大陸營收佔比已從過往的四成降至兩成，並達成縮減14% 產能與精簡20% 人力之階段性目標。為確保資產體質純淨，台泥配合當地產能置換及去產能政策，針對貴港、安順、懷化、廣安、凱里等廠區不再生產之產能及呆滯庫存進行一次性清理。台泥強調，經過這場深度的體質再造，自 2026 年 1 月起，台泥將正式進入「變瘦、變強」的新階段。隨著組織扁平化效應、人員費用減少與閒置資產清理完成，2026 年起之折舊負擔將下降，預期大陸市場毛利及營業利潤可望回升。

台泥強調，即便近年在面臨結構調整的挑戰下，董事會仍維持穩定配息，不僅是與所有股東分享經營性現金流成果，更是為了回報大家在台泥轉型之路上的堅定支持，期待股東們於五月份舉行之股東會，能夠予以支持。

