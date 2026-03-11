快訊

獨／國票金董事會再上演公股對決旺旺 8比5通過紀念品發放

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國票金今日董事會再上演公股與旺旺對決。圖／國票金提供
國票金今日董事會再上演公股與旺旺對決。圖／國票金提供

國票金今日董事會再上演公股與旺旺對決。據透露，國票金今日董事會上討論今年股東會紀念品發放，最後決議在4500萬額度之內授權公司製作股東會紀念品發放，和過去國票金向來以便利超商禮券發放的形式不同，但為了股東會紀念品一事，出乎意料的是上演公股和旺旺之間的爭議，最後投票以8比5過關，將股東會每件紀念品從100元以下，改為300元以下，這也是國票金董事會上繼去年的公司章程修章案、今年的國票證券前任董事長解任案之後，再度上演投票對決。

據知情人士指出，公股這裡的8席贊成票，包括了國票金董事長魏啟林，以及國票證券董事長何志強都投下贊成票，至於5席反對票，則包括了3席法人董事和2席獨立董事，其中投二席反對票的獨立董事，有一席是來自人旺推薦的獨董饒世湛，和雖然是由美亞鋼管董事長黃春發名義推薦，但實際上人選卻是由當時人旺集團副董事長蔡紹中所推薦的陳淑娟。

而二席反對的法人董事，其中有一位是家德投資代表人李永裕，還和魏啟林所屬的法人董事領航集團一樣，都為台產董事長李泰宏旗下的投資公司，兩人屬同一集團法人董事代表，但意見卻不同調，也耐人尋味。

國票金將在5月29日改選，但今日卻提前上演為了紀念品而對決的戲碼，競爭激烈由此可見，對照人旺集團副董事長蔡紹中日前在媒體公開表示將支持公股，但卻在今日董事會上和公股為了紀念品投票對決，也成為市場上的議論話題。

相關人士指出，公股陣營評估，紀念品倘若是用一般便利商店的禮券來支付，通路若想要價購，先發給小股東來搶得機先，的確比較容易，為了避免此一問題，今年才想要用製作紀念品的方式替代；而另一方面，倘若是用紀念品，以人旺集團旗下已有全通、聯洲兩大通路，照理應該更具有發放優勢，也更討喜，但人旺卻予反對，理由也引人好奇。

國票金 董事長 紀念品

國票金今日董事會再上演公股與旺旺對決。據透露，國票金今日董事會上討論今年股東會紀念品發放，最後決議在4500萬額度之內授權公司製作股東會紀念品發放，和過去國票金向來以便利超商禮券發放的形式不同，但為了股東會紀念品一事，出乎意料的是上演公股和旺旺之間的爭議，最後投票以8比5過關,將股東會每件紀念品從100元以下,改為300元以下,這也是國票金董事會上繼去年的公司章程修章案、今年的國票證券前任董事長解任案之後,再度上演投票對決。

