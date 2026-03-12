聽新聞
0:00 / 0:00
保瑞2025年EPS 23.9元 擬配息10元
保瑞（6472）昨（11）日公告去年財報，全年合併營收（停業部門另列）190.14億元，年增9.11%，稅後純益29.8億元，年減24.3%。
保瑞去年受到停業部門每股淨損11.24元影響，每股稅後純益（EPS）仍交出23.9元成績；董事會並通過每股擬配發現金股利10元，依昨日收盤473.5元計算，現金殖利率2.1%。
保瑞2025年最亮眼成績單來自CDMO業務，全年CDMO營收106.4億元，年增53.8%，外部訂單營收75億元，年成長亦達19.5%。第4季CDMO營收占公司總營收比重攀升至45.78%，全年占比達39.43%，顯示CDMO業務正逐步成為集團最重要的獲利引擎。
董事長盛保熙表示，公司今年已與GSK完成續約，雙方夥伴關係將邁向十年里程碑。此外，2025年全年新簽訂單達4.82億美元，其中89%為商業化階段訂單，另有16個產品處於研發階段，為加拿大及馬里蘭針劑廠2026年起營收成長提供清晰能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。