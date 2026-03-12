聽新聞
保瑞2025年EPS 23.9元 擬配息10元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（11）日公告去年財報，全年合併營收（停業部門另列）190.14億元，年增9.11%，稅後純益29.8億元，年減24.3%。

保瑞去年受到停業部門每股淨損11.24元影響，每股稅後純益（EPS）仍交出23.9元成績；董事會並通過每股擬配發現金股利10元，依昨日收盤473.5元計算，現金殖利率2.1%。

保瑞2025年最亮眼成績單來自CDMO業務，全年CDMO營收106.4億元，年增53.8%，外部訂單營收75億元，年成長亦達19.5%。第4季CDMO營收占公司總營收比重攀升至45.78%，全年占比達39.43%，顯示CDMO業務正逐步成為集團最重要的獲利引擎。

董事長盛保熙表示，公司今年已與GSK完成續約，雙方夥伴關係將邁向十年里程碑。此外，2025年全年新簽訂單達4.82億美元，其中89%為商業化階段訂單，另有16個產品處於研發階段，為加拿大及馬里蘭針劑廠2026年起營收成長提供清晰能見度。

保瑞 現金股利 營收

國泰金前二月EPS 1.81元

金控2月獲利陸續出爐，目前已有五家公布，其中國泰金2月稅後純益120億元，累計前二月賺266.2億元，寫史上同期次高、年增19.5%，每股稅後純益（EPS）1.81元，暫居金控獲利王，壽險與銀行雙引擎帶動整體獲利動能。

國票金股利0.589元 王道銀0.52元

上市金融保險業董事會陸續通過2025年盈餘分配案，昨（11）日包括第一保、國票金、王道銀行皆「開獎」，其中，第一保擬配發現金股利1.66元最高；國票金擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利為0.589元；王道銀行擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高。

台泥用資本公積配息0.8元 股東會紀念品環保旅行袋吸睛

台泥昨（11）日公布最新財報與股利政策，公司因一次性因素出現虧損，但營業現金流逆勢成長至331億，董事會通過擬以資本公積每股配發0.8元現金。

亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

亞泥昨（11）日董事會通過2025年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依昨日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

新代2025年EPS 35.12元

新代科技（7750）公布去年合併財報，受惠市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，合併營收139.6億元、年增29.1%，稅後純益22.83億元、年增66.2%，每股稅後純益35.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

