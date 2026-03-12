保瑞2025年EPS 23.9元 擬配息10元

保瑞（6472）昨（11）日公告去年財報，全年合併營收（停業部門另列）190.14億元，年增9.11%，稅後純益29.8億元，年減24.3%。

保瑞去年受到停業部門每股淨損11.24元影響，每股稅後純益（EPS）仍交出23.9元成績；董事會並通過每股擬配發現金股利10元，依昨日收盤473.5元計算，現金殖利率2.1%。

保瑞2025年最亮眼成績單來自CDMO業務，全年CDMO營收106.4億元，年增53.8%，外部訂單營收75億元，年成長亦達19.5%。第4季CDMO營收占公司總營收比重攀升至45.78%，全年占比達39.43%，顯示CDMO業務正逐步成為集團最重要的獲利引擎。

董事長盛保熙表示，公司今年已與GSK完成續約，雙方夥伴關係將邁向十年里程碑。此外，2025年全年新簽訂單達4.82億美元，其中89%為商業化階段訂單，另有16個產品處於研發階段，為加拿大及馬里蘭針劑廠2026年起營收成長提供清晰能見度。