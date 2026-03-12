新代2025年EPS 35.12元

新代科技（7750）公布去年合併財報，受惠市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，合併營收139.6億元、年增29.1%，稅後純益22.83億元、年增66.2%，每股稅後純益35.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

新代是千金股，昨日股價漲45元，收1,310元；新代去年全年毛利率達45.75%，較2024年增加1.85個百分點；董事會通過去年度盈餘分配案，每股擬配發16元現金股利，配發率45.5%。

新代指出，集團2025年展現強勁成長韌性。受惠於CNC控制系統需求增加、伺服產品銷售持續成長，以及智慧製造解決方案導入帶動整體市場需求，公司憑藉深厚技術實力，在兩岸市場續創銷售佳績，穩居行業領先地位。

同時，海外市場戰略布局亦逐步展現成果，成為未來重要成長動能，公司將積極推進海外商機開發，並同步擴大全球生產規劃，在開拓多元成長引擎同時建立彈性且穩定供應體系。

此外，隨產業轉型升級，新代高階產品銷售占比持續提升，反映出客戶對AI智慧製造願景的高度認同。公司透過導入AIoT、可視化數據與數位孿生技術，賦予生產加工更強的感知與即時分析能力。

同時，新代也發揮自研垂直整合優勢，在技術與產品開發上建立更具彈性的組合能力，降低對外依賴風險，確保生產模式高度靈活。

另一方面，新代集團持續推動精實生產、建置自動化生產單元並導入機械手臂製造，同步強化供應鏈整合，以全面提升品質、成本與交期的競爭力。