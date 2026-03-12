聽新聞
0:00 / 0:00
新代2025年EPS 35.12元
新代科技（7750）公布去年合併財報，受惠市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，合併營收139.6億元、年增29.1%，稅後純益22.83億元、年增66.2%，每股稅後純益35.12元，營收、獲利雙創歷史新高。
新代是千金股，昨日股價漲45元，收1,310元；新代去年全年毛利率達45.75%，較2024年增加1.85個百分點；董事會通過去年度盈餘分配案，每股擬配發16元現金股利，配發率45.5%。
新代指出，集團2025年展現強勁成長韌性。受惠於CNC控制系統需求增加、伺服產品銷售持續成長，以及智慧製造解決方案導入帶動整體市場需求，公司憑藉深厚技術實力，在兩岸市場續創銷售佳績，穩居行業領先地位。
同時，海外市場戰略布局亦逐步展現成果，成為未來重要成長動能，公司將積極推進海外商機開發，並同步擴大全球生產規劃，在開拓多元成長引擎同時建立彈性且穩定供應體系。
此外，隨產業轉型升級，新代高階產品銷售占比持續提升，反映出客戶對AI智慧製造願景的高度認同。公司透過導入AIoT、可視化數據與數位孿生技術，賦予生產加工更強的感知與即時分析能力。
同時，新代也發揮自研垂直整合優勢，在技術與產品開發上建立更具彈性的組合能力，降低對外依賴風險，確保生產模式高度靈活。
另一方面，新代集團持續推動精實生產、建置自動化生產單元並導入機械手臂製造，同步強化供應鏈整合，以全面提升品質、成本與交期的競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。