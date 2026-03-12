聽新聞
國產台北港新廠2027年完工

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國產（2504）集團投資15億元興建的台北港埠爐石研磨二廠昨（11）日舉行動工典禮。董事長徐蘭英表示，新廠預計2027年第4季完工，屆時將與既有研磨一廠形成雙廠布局，年總產能達110萬公噸。

國產去年合併營收225.33億元、年增3.75％，每股稅後純益（EPS）為3.3元。主要貢獻來自本業營運成果，2025年度獲利創下本業史上的最佳紀錄。去年混凝土發貨量逾620萬立方米，市占超過17%，穩坐市場龍頭地位。

國產指出，爐石粉為煉鋼副產品，具有低碳特性，應用於混凝土中可有效降低碳排放，減碳幅度最高約50%。徐蘭英強調，經過細磨後，爐石粉在應用上可取代部分水泥使用，新廠投產後，將有助於國產發展「高彈性模數混凝土」等產品，支援AI半導體廠辦及大型指標建築工程對高品質建材的需求。

徐蘭英表示，國產集團目前營運台北港第二散雜貨儲運中心，該中心占地約4.2萬坪，集團斥資45億元取得50年BOT營運權，自2016年啟用以來，已成為北台灣砂石與建材的重要儲運樞紐，未來除了興建第二座爐石研磨廠之外，也不排除隨著AI產業發展需要，興建相關運算或機房等基礎設施

國產建材2026年亦將啟用台中新廠與汐止二廠兩座預拌混凝土廠，集團在全台混凝土廠數增至28座，未來將結合低碳材料、智慧製造與AI管理系統，持續強化建材供應體系。

徐蘭英表示，面對國內外多變化經濟情勢，未來產業可能呈現「大者更大」趨勢，國產不排除透過併購來擴大集團版圖。

基礎設施

