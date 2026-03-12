和泰車2025年每股賺33.93元

龍頭車廠和泰車（2207）昨（11）日公告，去年全年稅後純益189億元，年減7.7%，獲利為歷史第三高，每股純益（EPS）33.93元。和泰車董事會決議每股配發20元現金股利，以昨日收盤價509元計，現金殖利率約為3.9%。

和泰車表示，2025年受美國關稅政策影響消費轉趨保守，致汽車總市場衰退，但和泰車旗下三品牌銷售表現穩健，市占率提升至38.6%，較前一年增加3.7個百分點。另外，2024年和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益17億元 ，今年無此情形，致整體稅後純益較去年減少。

2025年車市因為調降進口車關稅以及貨物稅減徵議題，造成整體車市近半年的買氣遲緩，並使得全年車市較前一年明顯衰退，但和泰車全年合併營收2,765.9億元，仍舊微幅成長0.3%，累計合併營收再次創下同期歷史最高。

2025年車市買氣不振，為了達成業績，各家車商都較以往積極促銷，營收普遍衰退，但促銷支出增加，也造成各家車廠獲利普遍較前一年衰退。和泰車提前在關稅議題釋出之初就開始對經銷商讓利，全面搶攻市場，這也使得和泰車在去年業績仍能與前一年持平，受到政策影響程度降到最低，也成為2025年最強車廠。

2025年車市受關稅與貨物稅調降的傳說影響下，車市買氣遭到殘酷打擊， 2025年全年車市414,436輛，年減9.5%。依據車廠的看法，去年上半年政府釋出關稅調降與貨物稅減徵的規劃，車市近半年買氣大受打擊，全年還能達到41.4萬輛。今年年初以來，雖然貨物稅議題已落地，但美國進口車關稅降到零的議題何時送交立法院，會不會有變數，則是今年影響車市買氣的另一個不確定因素。

搶攻新年度汽車市場，和泰已展現強大競爭力，TOYOTA品牌部分，RAV4車款在元月發表大改款，今年第2季將推出Corolla 60周年特仕車。LEXUS品牌部分LC 500 Final Edition以652萬元正式上市，新年式UX 300h即將上市，並將繼續推動第三代據點，從北到南四間據點以全新風貌登場。