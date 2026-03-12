聽新聞
0:00 / 0:00
長榮航太2025年EPS 5.46元
長榮航太（2645）昨（11）日公告2025年財報，全年營業利益36.96億元，稅後純益為20.44億元，年增逾一成，每股純益5.46元。長榮航太董事會決議，擬每股配發現金股利5元，配發率為91%，現金殖利率為3.1%。
2026年政府軍備局約500億無人機標案即將在第1季公布細節，長榮航太的研發實力市場看好。
長榮航太維修業務，領先全球維修廠，具備國際競爭力，配合今年產能提升目標，持續導入美、歐新的客戶，成為推升營收、獲利成長的動能。
長榮航太也是全球前十大的波音維修廠，2025年增加不少新客戶，看好商用機市場需求持續增加，國防以及太空市場也表現不錯，對於2026年營運展望也很有信心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。