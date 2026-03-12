長榮航太2025年EPS 5.46元

長榮航太（2645）昨（11）日公告2025年財報，全年營業利益36.96億元，稅後純益為20.44億元，年增逾一成，每股純益5.46元。長榮航太董事會決議，擬每股配發現金股利5元，配發率為91%，現金殖利率為3.1%。

2026年政府軍備局約500億無人機標案即將在第1季公布細節，長榮航太的研發實力市場看好。

長榮航太維修業務，領先全球維修廠，具備國際競爭力，配合今年產能提升目標，持續導入美、歐新的客戶，成為推升營收、獲利成長的動能。

長榮航太也是全球前十大的波音維修廠，2025年增加不少新客戶，看好商用機市場需求持續增加，國防以及太空市場也表現不錯，對於2026年營運展望也很有信心。