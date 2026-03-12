華航2025年獲利飆雙高

華航（2610）昨（11）日公告2025年財報，全年合併營業淨利208.36億元，稅後純益147億元，年增率2.8%，每股純益（EPS）2.42元，稅後純益、EPS都寫下歷史新高紀錄。

華航2025年客運收入1,249.08億元，旅遊市場持續暢旺，華航積極布局全球航網，開航美國鳳凰城航點，成為亞洲首家直飛鳳凰城的航空公司，串聯高科技產業聚落；結盟西南航空拓展北美內陸各大城市；復航桃園-石垣島與高雄-熊本，以及增班熱門航點如東京、首爾、釜山、清邁、胡志明市、倫敦等。

華航集團2月合併營收為183.73億元，月增3.22%、年增14.57%，寫同期新高紀錄；瞄準客運市場需求商機，今年3月29日起釜山增為每周18班，4月2日起布拉格增至每周三班，8月5日起紐約也增至每周五班，提供旅客便利彈性的飛行選擇。

華航2025年貨運收入668.31億元，年增10.08%。受惠於AI產業快速崛起，加上美國暫時對亞太地區半導體及AI相關出口產品實施關稅豁免，帶動台灣與東南亞市場的出口需求成長。

華航持續推動貨機機隊汰舊換新，777F與747F雙機種靈活調度機型，彈性分配運能以提升貨機效益，穩居台灣市占率第一。因應全球市場環境變化，華航積極調整航網布局與銷售策略，憑藉台灣作為營運樞紐的地理優勢，掌握主流貨源商機，並持續發展經台灣的中轉貨源，使全年貨運營運表現較前一年顯著成長。

華航掌握客貨運的成長契機，鞏固在台灣航空市場的領先優勢。今年迎接全新787機隊，並陸續引進A350-900、A321neo及777F等，擴充整體運能及布局航網，以滿足全球航空市場需求。華航持續強化公司治理，推動各項ESG作為，展現落實永續發展的決心。