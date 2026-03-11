快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航太財報／2025年獲利創新高EPS 5.46元、每股配發現金股利5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航太（2645）2025年獲利創新高，每股盈餘來到5.46元，年增率11%，董事會也決議通過每股配發現金股利5元，配發率為91%，現金殖利率為3.1%。

長榮航太公布2025年獲利，營收為181.79億元，營業毛利36.96億元，稅後純益為20.44億元，每股盈餘5.46元，去年同期為4.9元，年增11%。

2026年政府軍備局約500億無人機標案即將在第1季公布細節，長榮航太的研發實力市場看好；長榮航太維修業務，領先全球維修廠，具備國際競爭力，配合今年產能提升目標，持續導入美、歐新的客戶，成為推升營收、獲利成長的動能。

長榮航太也是全球前十大的波音維修廠，2025年增加不少新客戶，看好商用機市場需求持續增加，國防及太空市場也表現不錯，對於2026年營運展望也很有信心。

營收 2645長榮航太 現金股利

延伸閱讀

崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

長廣財報／2025年全年度EPS 3.11元 每股配發2.15元現金股利

榮惠-KY 2025年EPS 5.68元 每股配發現金5元創歷史次高

jpp財報／去年大賺逾一個股本 EPS 12.05元創歷史新高

相關新聞

20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人，今年紀念品方案也引發市場高度關注。

上市銀行股前兩月獲利出爐 上海商銀EPS續居首、「成長王」是這家

上市銀行股公布2026年2月自結稅後純益，累計前兩月稅後純益皆比去年同期成長。其中，累計每股稅後純益（EPS）仍由上海商銀（5876）以0.66元居銀行股之冠；彰銀（2801）、台中銀（2812）EPS同為0.28元；聯邦銀行（2838）EPS則為0.27元。

獲利縮水、股價腰斬…自救會喊換董座 虎航董事長回應了

台灣虎航董事長黃世惠上任後，因獲利縮水、股價腰斬，股東們籌組自救會，提出撤換董事長以及提高股利分配至4元以上兩大訴求，外界更有聲音質疑台虎總經理懸缺一年，公司治理失靈問題。台虎董事長黃世惠今強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

長榮航太財報／2025年獲利創新高EPS 5.46元、每股配發現金股利5元

長榮航太（2645）2025年獲利創新高，每股盈餘來到5.46元，年增率11%，董事會也決議通過每股配發現金股利5元，配發率為91%，現金殖利率為3.1%。

王道銀行擬配發0.52元現金股利、創上市以來新高 現金殖利率5.3%

王道銀行（2897）11日董事會通過2025年度盈餘分配案，普通股每股擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高，根據王道銀行2025年每股盈餘（EPS）0.61元計算，現金股利配發率約85%；以王道銀行11日收盤價9.76元計算，現金殖利率約5.3%。

國泰金前2月賺266億元 創歷年同期次高

國泰金控今（11）日公布最新獲利數據，2026年2月稅後淨利120.2億元，累計前兩月稅後淨利達266.2億元，創歷年同期次高，每股稅後純益（EPS）1.81元。主要受惠壽險與銀行兩大核心子公司獲利穩健帶動，旗下國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利均創同期新高，國泰產險則創同期次高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。