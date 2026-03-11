快訊

國泰金前2月賺266億元 創歷年同期次高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰金前2月大賺266億元，創歷年同期次高。圖／國泰金控提供
國泰金控今（11）日公布最新獲利數據，2026年2月稅後淨利120.2億元，累計前兩月稅後淨利達266.2億元，創歷年同期次高，每股稅後純益（EPS）1.81元。主要受惠壽險與銀行兩大核心子公司獲利穩健帶動，旗下國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利均創同期新高，國泰產險則創同期次高。

其中，國泰人壽2月稅後淨利80億元，累計前兩月稅後淨利166.5億元，單月獲利創歷年同期次高。國泰金指出，主要受惠過去累積的CSM（合約服務邊際）穩定攤銷與經常性投資收益挹注，加上春節期間工作天數較少，實際給付低於預期，也帶來正向貢獻。

在市場環境方面，2月金融市場受到多項不確定因素影響，包括市場對AI發展風險的疑慮升溫、美國聯邦最高法院裁定川普政府援引IEEPA實施的關稅措施無效，以及中東地緣政治風險升高，使美股表現承壓、債券利率走低。不過國泰人壽在穩定收益、避險成本平穩以及接軌新制後負債利息成本下降等因素支撐下，整體獲利仍維持穩定。

截至2月底，國泰人壽外匯價格變動準備金餘額逾1190億元，受惠台股走強與美債利率回落，金融資產評價回升，推升今年以來淨值增加逾1500億元，資本水準維持強健。

保險業務方面，2月初年度保費（FYP）維持業界第一，年增32%，其中投資型商品FYP年增達93%。雖受農曆春節影響，A&H商品單月保費較1月下降，但每日平均銷售量與1月相當，顯示銷售動能仍穩定。

銀行業務方面，國泰世華銀行2月稅後淨利40.1億元，累計前兩月稅後淨利91.4億元，年增12%，續創歷年同期新高。受惠放款規模穩定成長及降息帶動外幣資金成本下降，淨利息收入呈現雙位數成長；在手續費收入方面，基金與保險等財富管理商品銷售動能延續，也帶動整體手續費收入穩健成長。

其他子公司方面，國泰產險前兩月稅後淨利6.4億元，創同期次高，健康險與工程險簽單保費分別年增47%與20%；國泰證券前兩月稅後淨利10億元，年增56%，主要受惠台股成交量活絡；國泰投信前兩月稅後淨利5.6億元，總管理資產規模達2.9兆元，年增27%。

國泰金 台股成交量 地緣政治風險

國泰金前2月賺266億元 創歷年同期次高

