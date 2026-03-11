快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

華航財報／2025年EPS 2.42元 繳出史上最好成績單

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航2025年獲利寫下史上新高。華航提供
華航2025年獲利寫下史上新高。華航提供

華航（2610）11日公告2025年財報，營收、獲利、EPS繳出史上最好成績單。合併營收2,091.39億元，合併營業淨利208.36億元，合併稅前淨利200.59億元，稅後純益147億元，年增率2.8%，每股稅後盈餘（EPS）2.42元。

華航2025年客運收入1,249.08億元，旅遊市場持續暢旺，華航積極布局全球航網，開航美國鳳凰城航點，成為亞洲首家直飛鳳凰城的航空公司，串聯高科技產業聚落；結盟西南航空拓展北美內陸各大城市；復航桃園-石垣島與高雄-熊本，以及增班熱門航點如東京、首爾、釜山、清邁、胡志明市、倫敦等。

華航集團2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄；瞄準客運市場需求商機，今年3月29日起釜山增為每周18班，4月2日起布拉格增至每周3班，8月5日起紐約也增至每周5班，提供旅客便利彈性的飛行選擇。

2025年貨運收入668.31億元，年增10.08%。受惠於AI產業快速崛起，加上美國暫時對亞太地區半導體及AI相關出口產品實施關稅豁免，帶動台灣與東南亞市場的出口需求成長。

華航持續推動貨機機隊汰舊換新，777F與747F雙機種靈活調度機型，彈性分配運能以提升貨機效益，穩居台灣市占率第一。因應全球市場環境變化，華航積極調整航網布局與銷售策略，憑藉台灣作為營運樞紐的地理優勢，掌握主流貨源商機，並持續發展經台灣的中轉貨源，使全年貨運營運表現較前一年顯著成長。

華航掌握客貨運的成長契機，鞏固在台灣航空市場的領先優勢。今年迎接全新787機隊，並陸續引進A350-900、A321neo及777F等，擴充整體運能及布局航網，以滿足全球航空市場需求。華航持續強化公司治理，推動各項ESG作為，展現落實永續發展的決心。

華航 航空公司 EPS

延伸閱讀

航空股二月營收讚！虎航加碼股東回饋金800元 長榮航等股價走強

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

星宇航空營收／2月48.18億元創新高 月增14%、年增41%

汎銓財報／2025年每股虧0.71元 擬超額配息1元

相關新聞

20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人，今年紀念品方案也引發市場高度關注。

上市銀行股前兩月獲利出爐 上海商銀EPS續居首、「成長王」是這家

上市銀行股公布2026年2月自結稅後純益，累計前兩月稅後純益皆比去年同期成長。其中，累計每股稅後純益（EPS）仍由上海商銀（5876）以0.66元居銀行股之冠；彰銀（2801）、台中銀（2812）EPS同為0.28元；聯邦銀行（2838）EPS則為0.27元。

獲利縮水、股價腰斬…自救會喊換董座 虎航董事長回應了

台灣虎航董事長黃世惠上任後，因獲利縮水、股價腰斬，股東們籌組自救會，提出撤換董事長以及提高股利分配至4元以上兩大訴求，外界更有聲音質疑台虎總經理懸缺一年，公司治理失靈問題。台虎董事長黃世惠今強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

長榮航太財報／2025年獲利創新高EPS 5.46元、每股配發現金股利5元

長榮航太（2645）2025年獲利創新高，每股盈餘來到5.46元，年增率11%，董事會也決議通過每股配發現金股利5元，配發率為91%，現金殖利率為3.1%。

王道銀行擬配發0.52元現金股利、創上市以來新高 現金殖利率5.3%

王道銀行（2897）11日董事會通過2025年度盈餘分配案，普通股每股擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高，根據王道銀行2025年每股盈餘（EPS）0.61元計算，現金股利配發率約85%；以王道銀行11日收盤價9.76元計算，現金殖利率約5.3%。

國泰金前2月賺266億元 創歷年同期次高

國泰金控今（11）日公布最新獲利數據，2026年2月稅後淨利120.2億元，累計前兩月稅後淨利達266.2億元，創歷年同期次高，每股稅後純益（EPS）1.81元。主要受惠壽險與銀行兩大核心子公司獲利穩健帶動，旗下國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利均創同期新高，國泰產險則創同期次高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。