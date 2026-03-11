欣陸法說會／2026年三大案完工 工程、環工專案穩定挹注

欣陸投控（3703）11日舉行線上法說會，欣陸2025年合併營收為343.78億元、年增11.9%，毛利率達12%、與2024年12.14%相當，營業淨利為16.53億元、年增32.3%，稅後純益為14.81億元、年增26.15%，每股純益為1.80元、優於2024年1.43元。

張方欣指出，欣陸2025年合併營收為343.78億元、年增11.9%。若以各事業體來看，大陸工程去年營收為233.85億元、年增11.5%，營運成長動能主要來自民間建築專案成長貢獻；大陸建設去年營收則達72.4億元、年增46.6%，主因交屋入帳推升所致。欣達環工去年營收為77.24億元、年減1.9%，主要是工程投入減少，抵銷專案營運收入成長。

獲利方面，欣陸投控2025年稅後純益為14.81億元、年增26.15%，每股純益為1.80元。以各事業體來看，大陸工程去年稅後純益為7.84億元、年減10%，主因2024年有處分投資利益貢獻、基期較高，以致今年獲利有衰退情況；大陸建設稅後純益達4.32億元、較前年激增近兩倍，主要是去年業外有處分不動產收入挹注。欣達環工去年稅後純益達6.27億元、年增9.4%，

張方欣指出，今年欣陸投控營運依舊維持穩健，尤其大陸工程有10大專案工程，其中來自捷運的土木工程有六筆，包括桃園捷運綠線（GC01）、捷運環狀線、桃園鐵路地下化、捷運萬大線、桃園捷運綠線（GC03）；建築工程則有四筆，包括「南港國際單元一」、「富邦藝庭」、「台北國賓皇宮酒店/國賓皇琚」、「南港機廠社會住宅二區」。

張方欣指出，今年大陸建設則有三筆建案完工入帳，包括4.6億元「耑美」、41.9億元「耑序」，以及馬來西亞總銷約1.9億馬幣「THE LANTERN BANGSAR」。另外，「鐫萃」、「豐蒔」共還有80~85億元成屋可售，也有機會持續貢獻今年欣陸投控營運。

張方欣表示，已完銷的「耑美」預計今年上半年入帳、馬來西亞案預計下半年認列；今年大陸建設預計有四筆新案推出，包括北市復興案、台中案、竹北案，以及學府案有望年末推出。