保瑞財報／2025年受停業部門每股淨損11.24元影響 EPS 仍高達23.9元

保瑞（6472）11日公告2025年財報，全年合併營收（停業部門另列）達190.14億元，年增9.11%；稅後淨利29.8億元，年減24.3%。

保瑞去年受到停業部門每股淨損11.24元影響，每股稅後純益（EPS）仍然交出23.9元成績；董事會並通過每股擬配發現金股利10元，依11日收盤473.5元計算，現金殖利率2.1%。

保瑞指出，公司因為在更大的製藥平台上管理現金流得宜，且積極調整產品策略，2025年營運現金流利潤率新高達34.74%，與2024年同期的-4.00%相比，可說是大幅翻轉，顯示雙引擎事業體的資產負債表管理階段性任務完成。

外部環境方面，美國貿易與產業政策調整帶來供應鏈重配置與匯率波動，AI快速導入亦改變製造業競爭格局。在此背景下，若排除停業部門影響，繼續營運單位EBITDA較2024年下降19.0%，但仍較2023年高出12.5%，顯示過去兩年所建立的營收與獲利基礎依然穩固，集團長期成長動能並未動搖。

保瑞表示，2025年最亮眼的成績單來自CDMO業務；全年CDMO含內部訂單營收達106.4億元，年增幅高達53.8%，外部訂單營收75億元，年成長亦達19.53%。第4季CDMO營收占公司總營收比重攀升至45.78%，全年占比則達39.43%，顯示CDMO業務正逐步成為集團最重要的獲利引擎。全年共開發與製造25億劑藥品，規模效應持續放大。

董事長盛保熙表示，公司今年已與GSK完成續約，雙方夥伴關係將邁向十年里程碑，充分彰顯保瑞在供應鏈可靠度與品質把關上的市場公信力。此外，2025年全年新簽訂單達4.82億美元，其中高達89%為商業化階段訂單，另有16個產品處於研發階段，為加拿大及馬里蘭針劑廠2026年起的營收成長提供清晰能見度。截至最新統計，CDMO未來12個月在手訂單為2.64億美元，即便歷經一季訂單消化與第4季工作天數較少等因素影響，訂單能見度仍屬充分。

在持續擴充產能方面，公司完成約10%無菌充填產能提升，固體與液體劑型合計淨擴張約3%。值得關注的是，公司看好美國生物醫藥募資環境好轉，特別是具備臨床數據支持以及抗體藥物複合體（ADC）領域的早期生物製劑市場高速成長、產品生命周期較長，且對供應鏈黏著度高的特性，認為目前北美具生產彈性的一次性生物反應器產能屬稀缺資源，泰福旗下大分子CDMO平台在完成擴產後將能更好地回應美國市場對單次使用生物反應槽的強勁需求，即便短期內泰福將對保瑞業外表現帶來壓力，仍是保瑞集團一站式CDMO服務中未來成長最關鍵的一塊。

全球銷售業務方面，第4季營收為26.4億元，為Upsher-Smith併購後表現偏弱的季度之一。壓力來源主要有三，第一是胃食道逆流藥物DLS於11月面臨新競爭者進入市場，下游拉貨動能轉趨觀望；其次是學名藥Topiramate ER競爭加劇，毛利率承壓；第三，部分Upsher-Smith自有產品轉廠之技術轉移完成後，自停業單位回到銷貨成本，影響單季毛利率表現，以可比基礎估算，合併毛利率約落在38至39%區間。

2026年，公司計劃上市至少七項學名藥新產品，包含近期核准用於乾眼症的Cyclosporine，以及一項治療低鈉血症的授權引進產品；此外，若保盛藥業取得默克Mavenclad成份Cladribine學名藥核准，Upsher-Smith作為獨家經銷商將有機會在美國市場準備上市，為營收挹注可觀動能。

在專科用藥業務方面，Vigabatrin嬰兒痙攣系列產品表現持續向上，新病患數月增不減，為後續放量奠定基礎。

董事長盛保熙強調，公司2026年策略重點在於透過補充差異化品項強化產品組合深度，同時逐步擴大注射劑與505(b)(2)產品布局，目標是讓年底時的產品組合更加多元均衡，強化整體獲利韌性，讓成長軌跡回歸更穩定的正向趨勢。

法人表示，保瑞CDMO業務依托GSK等國際大廠長期訂單與不斷擴充的客戶群，全球銷售業務雖短期承壓，但新品梯隊整備完畢、罕病利基布局持續深化，後續成長動能正在蓄積。在CDMO與全球銷售雙引擎同步發動下，後續營運表現值得期待。