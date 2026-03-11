快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

信義房屋財報／去年營收114.57億元 開發立功、房仲本業優於大盤表現

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
受央行信用管制逆風之下，去年信義房屋展現經營韌性，憑藉國內直營體系的專業人才優勢，房仲業務表現優於大盤。信義房屋提供
受央行信用管制逆風之下，去年信義房屋展現經營韌性，憑藉國內直營體系的專業人才優勢，房仲業務表現優於大盤。信義房屋提供

信義房屋（9940）11日舉行法說會，公布2025年合併營收為 114.57億元、年減10.36%。受央行第七波選擇性信用管制影響，全年合併營收年減 10.36%，導致營業利益降至 4.22 億元。

儘管上半年交易量能受阻，信義房屋表示，自 8 月起每月仲介成交件數已逐步回溫，並且明顯優於大盤表現；另一方面，開發事業「嘉品案」交屋達 8 成，挹注營收 21.57億元，成為支撐年度業績的關鍵支柱。

受央行信用管制影響，2025年度全國買賣移轉棟數扣除第一次登記棟數僅約8.5萬棟，較前一年度減少55%。在此逆風之下，信義房屋展現經營韌性，憑藉全台直營體系的專業人才優勢，房仲業務表現優於大盤，年度勞務收入為 92.29 億元，年減幅控制在 27.10%。

信義房屋指出，透過第一線同仁積極深化屋主關係並整合數位工具，委託案量與動能增溫，有效提升物件競爭力，帶動營收重回成長軌道。

開發事業營收22.29億元，較2024年大幅提升，主要係「信義嘉品」在2025年第4季交屋約八成，共計完成91套，成為集團年度獲利的關鍵成長動能；觀光旅遊事業方面，馬來西亞沙巴酒店興建工程正按計畫施工中，目標於2027年底正式開幕，屆時將為集團挹注國際觀光成長空間。

信義房屋表示，公司將持續優化業務團隊的專業賦能與激勵機制，帶動前線開發動能，並且憑藉獲選「AI創新百強」鑽石級最高肯定的數位實力，提升精準媒合效率，深度聚焦老客戶經營與社區服務。

國內開發業務方面，今年信義房屋除了「信義嘉品」進入交屋期而陸續交屋外，在建的「信義嘉學」目前工程順利，預計於2028年完工，而未來的捷運聯開宅及都更合建案等後續也將會利用軌道經濟學進行精準布局。

法說會 央行 營收

延伸閱讀

信立財報／去年獲利10.54億元、年減22.4% EPS 11.15元

數字科技財報／去年每股賺13.93元 營收、營業利益和淨利創高

新代去年營收及獲利同寫新高 每股純益達35.12元

健喬財報／去年營運創新高EPS 1.66元 估2030年營收挑戰300億元

相關新聞

20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人，今年紀念品方案也引發市場高度關注。

上市銀行股前兩月獲利出爐 上海商銀EPS續居首、「成長王」是這家

上市銀行股公布2026年2月自結稅後純益，累計前兩月稅後純益皆比去年同期成長。其中，累計每股稅後純益（EPS）仍由上海商銀（5876）以0.66元居銀行股之冠；彰銀（2801）、台中銀（2812）EPS同為0.28元；聯邦銀行（2838）EPS則為0.27元。

獲利縮水、股價腰斬…自救會喊換董座 虎航董事長回應了

台灣虎航董事長黃世惠上任後，因獲利縮水、股價腰斬，股東們籌組自救會，提出撤換董事長以及提高股利分配至4元以上兩大訴求，外界更有聲音質疑台虎總經理懸缺一年，公司治理失靈問題。台虎董事長黃世惠今強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

保瑞財報／2025年受停業部門每股淨損11.24元影響 EPS 仍高達23.9元

保瑞（6472）11日公告2025年財報，全年合併營收（停業部門另列）達190.14億元，年增9.11%；稅後淨利29.8億元，年減24.3%。

信義房屋財報／去年營收114.57億元 開發立功、房仲本業優於大盤表現

信義房屋（9940）11日舉行法說會，公布2025年合併營收為 114.57億元、年減10.36%。受央行第七波選擇性信用管制影響，全年合併營收年減 10.36%，導致營業利益降至 4.22 億元。

禾聯碩財報／去年 EPS 5.63元 6月23日召開股東會

國內家電大廠禾聯碩（5283）11日董事會通過去年度合併財報，每股純益5.63元，去年全年營收64.68億元，年增0.8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。