信義房屋財報／去年營收114.57億元 開發立功、房仲本業優於大盤表現

信義房屋（9940）11日舉行法說會，公布2025年合併營收為 114.57億元、年減10.36%。受央行第七波選擇性信用管制影響，全年合併營收年減 10.36%，導致營業利益降至 4.22 億元。

儘管上半年交易量能受阻，信義房屋表示，自 8 月起每月仲介成交件數已逐步回溫，並且明顯優於大盤表現；另一方面，開發事業「嘉品案」交屋達 8 成，挹注營收 21.57億元，成為支撐年度業績的關鍵支柱。

受央行信用管制影響，2025年度全國買賣移轉棟數扣除第一次登記棟數僅約8.5萬棟，較前一年度減少55%。在此逆風之下，信義房屋展現經營韌性，憑藉全台直營體系的專業人才優勢，房仲業務表現優於大盤，年度勞務收入為 92.29 億元，年減幅控制在 27.10%。

信義房屋指出，透過第一線同仁積極深化屋主關係並整合數位工具，委託案量與動能增溫，有效提升物件競爭力，帶動營收重回成長軌道。

開發事業營收22.29億元，較2024年大幅提升，主要係「信義嘉品」在2025年第4季交屋約八成，共計完成91套，成為集團年度獲利的關鍵成長動能；觀光旅遊事業方面，馬來西亞沙巴酒店興建工程正按計畫施工中，目標於2027年底正式開幕，屆時將為集團挹注國際觀光成長空間。

信義房屋表示，公司將持續優化業務團隊的專業賦能與激勵機制，帶動前線開發動能，並且憑藉獲選「AI創新百強」鑽石級最高肯定的數位實力，提升精準媒合效率，深度聚焦老客戶經營與社區服務。

國內開發業務方面，今年信義房屋除了「信義嘉品」進入交屋期而陸續交屋外，在建的「信義嘉學」目前工程順利，預計於2028年完工，而未來的捷運聯開宅及都更合建案等後續也將會利用軌道經濟學進行精準布局。