禾聯碩財報／去年 EPS 5.63元 6月23日召開股東會

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

國內家電大廠禾聯碩（5283）11日董事會通過去年度合併財報，每股純益5.63元，去年全年營收64.68億元，年增0.8%。

禾聯碩今日董事會通過114年下半年度股利發放，擬每股配發現金股利0.2元及股票股利0.8元。禾聯碩係採半年度配股利方式，114年上、下半年度各配發現金股利0.2元及股票股利0.8元，合計114年全年度將配發現金股利0.4元及股票股利1.6元。

禾聯碩董事會亦通過將於6月23日(二)上午舉行今年度股東常會。公司去年營收較去年微幅成長，主力商品空調及電視銷售均較去年成長，獲利增加主係因去年美元貶值，進口成本下降，致毛利增加所致。

禾聯碩公司以自有品牌HERAN深耕台灣市場多年，透過上市落實永續經營理念，近年來積極投入公益活動及善用媒體廣告等行銷活動來提升品牌知名度，助於業績提升，近年來亦積極致力於各項智慧節能家電的開發，目的在打造全系列兼具環保概念的智能環控家電，讓禾聯消費者能享受更高品質居家智能家電。展望未來公司仍將持續投入HERAN 品牌經營策略，將產品定位於優質化、高附加價值方向發展，持續推升產品品質進化，發展優質化、差異化產品與競爭對手有所區隔，掌握關鍵競爭優勢。

