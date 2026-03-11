jpp財報／去年大賺逾一個股本 EPS 12.05元創歷史新高

經寶精密jpp-KY（5284）11日公布2025年全年財報，全年合併營收 37.31億元，全年毛利率 37.8%，稅後淨利 6.14億元，每股盈餘（EPS）12.05元，全年營收、EPS均創下公司成立以來歷史新高，毛利率則是歷史次高紀錄，顯示在AI與高階伺服器的需求帶動下，公司營運進入新一輪的成長循環。

jpp-KY指出，2025年營運成長主要來自AI資料中心建設需求快速擴張。美系雲端客戶A近年持續加大AI基礎設施投資，其高階AI伺服器機櫃產品需求快速提升，經寶身為該產品重要機櫃結構件供應商之一，全年相關產品出貨維持高度成長，光是2025年出貨數量相比2024年就成長高達接近70%以上，今年在新的噴漆產能建置完成後，整體產能擴張，將可望進一步擴大今年的成長態勢。

此外，台灣大型電源與伺服器產品製造商D客戶為因應去中化的供應鏈趨勢，近年持續大幅擴建泰國當地子公司產能，尤其是這兩年大舉圈地建設，積極投入AI伺服器與能源相關產品的產能建置。經寶與該客戶位於同一工業區，透過即時供貨（Just-In-Time）與在地製造優勢，雙方供應鏈合作持續深化。2025年來自於該客戶的營收較2024年幾乎已是翻倍成長，目前延續去年底的成長趨勢，除既有電源機構件產品外，未來在高階伺服器與能源系統相關產品領域亦有機會持續增加合作項目。

航太事業方面，隨著全球航空市場逐步復甦，加上歐洲軍工產業需求提升，公司新併的歐洲子公司ADE在完成整頓後營運逐步回穩，並開始恢復成長動能，集團歐洲子公司的金雞母SPEM也順利拿下旁邊的工廠用地，將規劃擴建表面處理的產能，除此之外，Airbus將於下個月到泰國經寶進行新產品機構件的生產認證，為未來的航太營運打下扎實的根基。

展望2026年，全球AI算力需求持續爆發，資料中心建設與高階伺服器需求仍處於快速成長階段，加上主要客戶持續擴大投資規模，公司也積極備戰，準備好新產能因應客戶隨時爆發的需求，預期在AI資料中心、伺服器電源與航太產業三大成長動能帶動下，整體營收與獲利有望持續挑戰新高。