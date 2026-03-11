國泰金控前兩月賺266億元創同期次高 每股賺1.81元

國泰金控（2882）公布2026年2月稅後純益120.2億元，累計稅後純益達266.2億元，創歷年同期次高，EPS 1.81元。

各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷年同期新高，國泰產險創歷年同期次高。

2月稅後純益80.0億元，創歷年同期次高，累計稅後純益達166.5億元，單月獲利表現強健，主要受惠過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注。另外，因2月適逢春節工作日數少，使實際給付低於預期給付所帶來之正向貢獻，2月新契約保費收入及新契約等價保費收入分別為209億元及46億元，均維持強勁增長態勢。

2月伴隨市場對AI發展潛在風險的擔憂、美國聯邦最高法院裁定川普援引IEEPA祭出的關稅措施無效，致貿易政策不確定性增加，加以中東地緣政治風險升溫，壓抑美股及債市利率明顯走低，國泰人壽財務面在穩定收益挹注、避險成本平穩及接軌後負債利息成本顯著下降下，整體損益表現平穩。

截至2月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾1,190億元。另受惠台股走強及美債利率下行，有利金融資產評價回升，進而帶動今年以來淨值顯著提升逾1,500億元，整體資本水準維持強健。

國泰人壽將專注於優化財務體質與資本韌性，增進資產負債管理，以確保公司面對國際金融環境的挑戰，保持穩健與永續經營。

保險業務方面，2月初年度保費收入持續穩居業界第一，年成長32%，其中投資型商品FYP年成長93%；而受農曆新年假期影響，A&H單月FYP雖較1月減少，但2月單日平均銷售量仍與1月相當，顯示銷售動能持續。

國泰人壽將持續因應市場趨勢，積極推出多元創新的商品，滿足客戶需求且拓展客群，並提升契約品質與客戶服務滿意度。

國泰世華銀行

2月稅後純益40.1億元，累計稅後純益91.4億元，續創同期新高，年成長12%。

淨利息收入方面，放款業務維持穩健成長，加上降息帶動外幣資金成本下降，推升淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，基金與保險等財富管理商品銷售動能延續，帶動財富管理手續費收入成長，整體淨手續費收入維持穩健。

信用卡業務方面，主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率維持良好表現。截至2月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為1052%，資產品質維持穩健。

國泰產險

2月稅後純益3.1億元，累計稅後純益6.4億元，為歷史同期次高。

簽單業務方面，持續深化客戶保障需求，提升服務體驗與優化商品內容，積極拓展實體與數位通路客群，推進業務量能穩健成長，2月簽單保費達26.1億元，累計簽單保費達66.4億元，健康險與工程險累計簽單保費分別較去年同期成長47%及20%。

風險管理方面，持續秉持「質量並重」的經營方針，落實健全的承保原則，商品損失率維持良好。財務投資方面，面對近期金融市場受地緣政治影響而波動加劇，投資團隊審慎調整資產配置，降低地緣政治不確定性帶來的市場風險。

國泰證券

2月稅後純益2.3億元，累計稅後純益10.0億元，較去年同期成長56%，創下同期新高，主要受惠台股市場交易活絡，前兩月共有14個交易日成交量突破1兆元，刷新市場紀錄。

國泰證券以「數位經營」為核心，致力於提供客戶完善的投資服務體驗。截至2月，累計台股經紀市占率達4.56%，複委託成交量較去年同期大幅成長逾70%，雙雙創下同期歷史新高。

永續經營方面亦表現亮眼，連續兩屆榮獲永續金融評鑑前25%績優券商肯定。

展望未來，國泰證券將持續深化AI應用服務，包含啟用「仙股預警機制」協助客戶強化反詐騙防護，以及持續優化「庫存管家」個人化推播；同時，國泰證券也將在審慎風控前提下，穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信

2月稅後純益2.4億元，累計稅後純益5.6億元，年成長5%，總管理資產規模為新台幣2.9兆元，較去年同期成長27%。

2月金融市場呈現明顯的區域分化特徵，雖然全球經濟表現比預期更具韌性，但美股權值股，特別是AI與科技龍頭股走勢疲軟，資金有流向歐亞市場的跡象；台股表現亮眼，特別在記憶體及PCB類股的表現，代表台灣科技龍頭的國泰台灣科技龍頭ETF（00881）單月份大漲14%，表現亮眼。