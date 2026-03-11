崑鼎連8年賺逾一股本 去年獲利和配息同創新高

中鼎集團旗下崑鼎綠能環保股份有限公司（6803）今日召開法人說明會，交出極為亮眼的年度成績單。2025 年營收達新台幣 96.56 億元，每股稅後純益（EPS）衝上 18.44 元，雙雙改寫歷史新紀錄。公司同時宣布擬配發 15.81 元現金股利，不僅連續 8 年配發超過10元，更刷新歷年配息紀錄。崑鼎表示，在穩健營運的基石下，公司已成功切入高科技「零廢中心」與綠能市場，營運觸角正隨 AI 產業鏈向全球擴張。

當 AI 算力需求推升半導體及高科技產業加速建廠，廢棄物處理與廢溶劑回收已成為科技巨頭的剛性需求。崑鼎正發揮其不可替代的技術門檻與一條龍優勢。與中鼎集團共同取得高科技零廢中心設施的興建與營運。此外，結合廢溶劑回收、廢熱再利用等綠色工程技術，崑鼎協助客戶達成永續生產模式；並積極規劃跟隨高科技客戶腳步，將台灣成功經驗複製至海外潛力市場，爭取技術服務與後續維運商機。

崑鼎於能資源與水資源再利用領域亦展現強大的接案競爭力，並構建出長期穩定的獲利基礎。在能資源中心業務方面，除成功取得基隆市能資源中心ROT（興建-營運-移轉）案，並獲取台中后里能資源中心操作維護案，目前全台23座民營大型能資源中心，崑鼎的操作維護占比約五成。在水資源再利用方面，除「南科再生水廠」擴建與操作營運案，並將接手興建中的新竹海水淡化廠的維運工作。

在永續表現上，崑鼎連續11年蟬聯公司治理評鑑上櫃組「TOP 5%」，今年並二度入選標普永續年鑑成員。卓越的 ESG 表現不僅強化了品牌信任度，更確保公司在面對嚴苛的國際環保法規與爭取政府、大廠的長期特許合約時，擁有更高的勝率與營運穩定性。

展望未來，崑鼎董事長廖俊喆指出，公司將以能資源、水再生、循環再利用為三大核心成長引擎。在獲利與股息雙創巔峰的時刻，崑鼎將結合中鼎集團的統包建廠綜效與智慧化維運實力，持續優化獲利體質，搶攻AI高科技商機，穩健推動事業版圖在全球循環經濟市場的領先地位，為股東創造長期且穩健的投資價值。