快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

崑鼎連8年賺逾一股本 去年獲利和配息同創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
崑鼎董事長廖俊喆。圖／崑鼎提供
崑鼎董事長廖俊喆。圖／崑鼎提供

中鼎集團旗下崑鼎綠能環保股份有限公司（6803）今日召開法人說明會，交出極為亮眼的年度成績單。2025 年營收達新台幣 96.56 億元，每股稅後純益（EPS）衝上 18.44 元，雙雙改寫歷史新紀錄。公司同時宣布擬配發 15.81 元現金股利，不僅連續 8 年配發超過10元，更刷新歷年配息紀錄。崑鼎表示，在穩健營運的基石下，公司已成功切入高科技「零廢中心」與綠能市場，營運觸角正隨 AI 產業鏈向全球擴張。

當 AI 算力需求推升半導體及高科技產業加速建廠，廢棄物處理與廢溶劑回收已成為科技巨頭的剛性需求。崑鼎正發揮其不可替代的技術門檻與一條龍優勢。與中鼎集團共同取得高科技零廢中心設施的興建與營運。此外，結合廢溶劑回收、廢熱再利用等綠色工程技術，崑鼎協助客戶達成永續生產模式；並積極規劃跟隨高科技客戶腳步，將台灣成功經驗複製至海外潛力市場，爭取技術服務與後續維運商機。

崑鼎於能資源與水資源再利用領域亦展現強大的接案競爭力，並構建出長期穩定的獲利基礎。在能資源中心業務方面，除成功取得基隆市能資源中心ROT（興建-營運-移轉）案，並獲取台中后里能資源中心操作維護案，目前全台23座民營大型能資源中心，崑鼎的操作維護占比約五成。在水資源再利用方面，除「南科再生水廠」擴建與操作營運案，並將接手興建中的新竹海水淡化廠的維運工作。

在永續表現上，崑鼎連續11年蟬聯公司治理評鑑上櫃組「TOP 5%」，今年並二度入選標普永續年鑑成員。卓越的 ESG 表現不僅強化了品牌信任度，更確保公司在面對嚴苛的國際環保法規與爭取政府、大廠的長期特許合約時，擁有更高的勝率與營運穩定性。

展望未來，崑鼎董事長廖俊喆指出，公司將以能資源、水再生、循環再利用為三大核心成長引擎。在獲利與股息雙創巔峰的時刻，崑鼎將結合中鼎集團的統包建廠綜效與智慧化維運實力，持續優化獲利體質，搶攻AI高科技商機，穩健推動事業版圖在全球循環經濟市場的領先地位，為股東創造長期且穩健的投資價值。

現金股利 法人說明會

延伸閱讀

中鼎4500億元案量創巔峰 鎖定AI 算力基礎設施

新代去年營收及獲利同寫新高 每股純益達35.12元

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

這檔紡織股去年獲利跳增七成創歷史新高 股息殖利率逾6%

相關新聞

鈺創財報／去年全年每股虧損1.53元 惟上季已正式轉虧為盈

鈺創科技（5351）公布董事會於3月11日通過之2025年度合併財務報告。2025年度合併營業收入為40.37億元，較上年度34.73億元增加16%，歸屬母公司稅後淨損為4.98億元，較前一年度虧損收斂，稅後每股淨損為1.53元。

溢泰財報／去年稅後純益8.48億元、年減28.5% EPS 5.65元

溢泰（7818）11日公告去年財報，稅後純益8.48億元、年減28.5%，每股純益（EPS）5.65元。董事會擬配發現金股利2.24元，以11日收盤價92元估算，現金殖利率為2.4% 。

臺慶科財報／去年 EPS 10.26元 2026年營收有望逐季走高

電感廠臺慶科（3357）11日公告2025年營運成果，全年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好臺慶科今年在車用、AI雙動能續旺下，還有漲價及後續轉單效應，2026年營收有望呈現逐季走高的態勢，達雙位數成長，營收、獲利再戰新高紀錄。

優群法說會／今年兩位數成長再創新高 DDR5 DIMM等兩大部門業績爆發

連接器廠優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

倍利科上市前競拍底價678.26元 暫定承銷價780元

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商、倍利科（7822）配合上市前公開承銷作業，將對外進行競價拍賣2,804張，競拍底價678.26元，最高得標張數為350張，暫定每股承銷價780元。競拍時間自3月13日至17日，並於3月19日開標；3月18日至20日辦理公開申購，3月24日抽籤，預計3月30日正式掛牌上市。

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。