上市銀行股前兩月獲利出爐！上海商銀 EPS 續居首 「成長王」是這家

上市銀行股公布2026年2月自結稅後純益，累計前兩月稅後純益皆比去年同期成長。其中，累計每股稅後純益（EPS）仍由上海商銀（5876）以0.66元居銀行股之冠；彰銀（2801）、台中銀（2812）EPS同為0.28元；聯邦銀行（2838）EPS則為0.27元。

從年增幅來看，又以高雄銀（2836）年增逾五成最多，王道銀行（2897）年增27.5%居次，聯邦銀行年增26.1%，彰銀也同樣年增超過兩成。

上海商銀2月自結稅後純益13.87億元，累計前兩月稅後純益32.01億元，年增4.6%，EPS為0.66元。上海商銀已連四年股利發放現金股利1.8元，由於2025年EPS 3.06元更優於上年的2.78元，且不排除發放股票股利，市場預估，總股利將挑戰2字頭。

彰銀2月合併稅後純益15.90億元，累計前兩月合併稅後純益32.67億元，較去年同期成長21.4%，合併稅後每股盈餘（EPS）0.28元。

台中銀行2月自結稅後純益8.21億元，累計前兩月稅後純益16.74億元，年增14.6%，每股盈餘EPS 0.28元。其中，台中銀行日前董事會已通過盈餘分派案，每股擬配發現金股利0.39元、股票股利0.67元，總股利達1.06元。

聯邦銀行2月稅後純益7.2億元，累計前兩月稅後純益11.8億元，較去年同期成長26.1%，EPS為0.27元。另外，聯邦銀行日前董事會也決議，盈餘分派擬配發每股股利1.06元，總股利續創歷史新高，其中現金股利每股0.46元，股票股利0.6元，配發率超過八成。

台企銀2月稅後純益合併稅後淨利10.06億元，累計前兩月合併稅後淨利23.22億元，年增13.9%，EPS為0.24元；經營團隊先前已表示，股利政策仍以盈餘轉增資的方式配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，將會適度搭配現金股利發放，換言之，仍以「股票為主、現金為輔」。

王道銀行2月個體稅後損益1.49億元，累計前兩月個體稅後損益5.26億元，EPS 0.19元。

遠東銀行2月稅後純益3.14億元，累計前兩月稅後純益7.86億元，年增約8%，EPS為0.16元。遠東銀行日前董事會已通過股利政策，預計配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約68.1%。

高雄銀行2月稅後純益1.19億元，累計前兩月稅後純益2.54億元，較去年同期成長54.3%。

至於安泰銀行則是公告稅前盈餘1.45億元，累計前兩月稅前盈餘3.44億元，年增約31.2%。