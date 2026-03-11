獲利縮水、股價腰斬…自救會喊換董座 虎航董事長回應了

台灣虎航董事長黃世惠上任後，因獲利縮水、股價腰斬，股東們籌組自救會，提出撤換董事長以及提高股利分配至4元以上兩大訴求，外界更有聲音質疑台虎總經理懸缺一年，公司治理失靈問題。台虎董事長黃世惠今強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

至於股價與股利，黃也強調，台虎回歸公司治理，未來在綜合評估長期成長動能後，傾向採取穩定且永續的配息方針，以致力於維持資本結構的穩健與市場期待的平衡。

黃世惠表示，目前自己身兼台虎董事長與總經理，公司治理上沒有問題。對於外界關心的總經理人選問題，黃強調，航空業人才難覓，要擔任台虎總經理職務者必須在航空業各單位都有一定的歷練才能帶領，台虎不會隨意安插人選，絕對會確保有最專業的經理人來出任總經理一職。

至於過去一段時間因疫情後台虎獲利高推升股價高，這是去年度在彌補近3年疫情期間虧損後，搭配資本公積發放高額股息，展現回饋股東於疫情期間對公司持續支持的誠意，但黃世惠說，台虎的經營要看長遠永續，目前國際航空旅遊已回歸常態，雖然台虎在航空業內的獲利率表現是最好的，但機隊也要汰舊換新，機組人員也需要培訓，因此必須回歸正常公司治理，這才是對公司長期發展最好的方式。

黃世惠指出，台虎最新股利為2.42元，現金股利殖利率為4.59%，表現並不算差，EPS更是航空業中表現最好的，本益比更超過10，是同產業中成長最好的，但公司要長期經營，後續有很多投資，確保投資人能長期支持、公司永續經營，身為一位企業經營者，本來就不會一次都把賺的錢都在該年度全發出去，呼籲外界要本於事實來看台虎的經營面。

