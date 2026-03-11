快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞財報／2025年EPS 0.57元、擬配息0.8元 將處分南亞科、南電持股

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
圖為南亞科技總部大樓。圖／本報資料照片
圖為南亞科技總部大樓。圖／本報資料照片

南亞（1303）董事會11日通過2025年財報，全年稅後純益約45.2億元、年增35.2%，每股稅後純益（EPS）0.57元，也高於2024年EPS的0.42元。董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配息0.8元，依11日收盤價82.4元計算，現金殖利率0.9%。

此外，南亞為了充實營運資金、強化財務結構，董事會也決議於今年內處分部分南亞科技（2408）、與南亞電路板（8046）持股，以活化資產並提升資金運用效率，依11日收盤人買推估，處分金額合計約169.6億元。

南亞公告指出，董事會通過處分南亞科技普通股案。依決議內容，南亞將於2026年3月12日至12月31日期間，視市場狀況分批出售南亞科技普通股3,098萬6,000股。以3月11日收盤價每股254元估算，交易總金額約78.7億元，預計處分利益約63.62億元。

南亞董事會也通過處分南亞電路板普通股案，規劃於同樣期間內出售南亞電路板普通股1,938萬5,000股。依3月11日收盤價每股470.5元估算，交易總金額約91.2億元。南亞電路板為南亞公司子公司，此次出售將依市場狀況執行，實際交易價格仍需視屆時市場價格而定。

針對今年營運展望，南亞日前說明，自3月起下游陸續開工，工作天數恢復，加上電子材料市況熱絡，預估3月營收將較1月及2月成長；第1季營收將較2025年第4季暨去年同期增加，第2季也會較第1季營收成長。

南亞認為，第1季營收較上季及去年同期成長，主要是來自電子材料及ABF、PP載板等產品的貢獻。隨著人工智慧應用技術快速發展，AI伺服器及高效能運算（HPC）需求強勁，銅箔基板、銅箔及玻纖（紗）布、載板等產品價量齊揚，營收增加。

到了第2季，隨著AI應用快速成長，加深中高階材料短缺情況，及銅價維持高檔，使市況相當熱絡，南亞具有完整上下游的中高階材料垂直整合，隨著市場需求提升，產銷量提高，各項產品營收攀升。另外在聚酯瓶用粒方面，第2季同樣因旺季來臨，聚酯產品營收成長；化工產品也將受惠國際政經情勢影響，原油價格上漲，推動化工產品行情上揚，營收略增。

南亞 營收 配息

延伸閱讀

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

台化四度處分南亞科股

相關新聞

20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人，今年紀念品方案也引發市場高度關注。

上市銀行股前兩月獲利出爐 上海商銀EPS續居首、「成長王」是這家

上市銀行股公布2026年2月自結稅後純益，累計前兩月稅後純益皆比去年同期成長。其中，累計每股稅後純益（EPS）仍由上海商銀（5876）以0.66元居銀行股之冠；彰銀（2801）、台中銀（2812）EPS同為0.28元；聯邦銀行（2838）EPS則為0.27元。

獲利縮水、股價腰斬…自救會喊換董座 虎航董事長回應了

台灣虎航董事長黃世惠上任後，因獲利縮水、股價腰斬，股東們籌組自救會，提出撤換董事長以及提高股利分配至4元以上兩大訴求，外界更有聲音質疑台虎總經理懸缺一年，公司治理失靈問題。台虎董事長黃世惠今強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

禾聯碩財報／去年 EPS 5.63元 6月23日召開股東會

國內家電大廠禾聯碩（5283）11日董事會通過去年度合併財報，每股純益5.63元，去年全年營收64.68億元，年增0.8%。

國泰金控前兩月賺266億元創同期次高 每股賺1.81元

國泰金控（2882）公布2026年2月稅後純益120.2億元，累計稅後純益達266.2億元，創歷年同期次高，EPS 1.81元。

南亞財報／2025年EPS 0.57元、擬配息0.8元 將處分南亞科、南電持股

南亞（1303）董事會11日通過2025年財報，全年稅後純益約45.2億元、年增35.2%，每股稅後純益（EPS）0.57元，也高於2024年EPS的0.42元。董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配息0.8元，依11日收盤價82.4元計算，現金殖利率0.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。