南亞財報／2025年EPS 0.57元、擬配息0.8元 將處分南亞科、南電持股

南亞（1303）董事會11日通過2025年財報，全年稅後純益約45.2億元、年增35.2%，每股稅後純益（EPS）0.57元，也高於2024年EPS的0.42元。董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配息0.8元，依11日收盤價82.4元計算，現金殖利率0.9%。

此外，南亞為了充實營運資金、強化財務結構，董事會也決議於今年內處分部分南亞科技（2408）、與南亞電路板（8046）持股，以活化資產並提升資金運用效率，依11日收盤人買推估，處分金額合計約169.6億元。

南亞公告指出，董事會通過處分南亞科技普通股案。依決議內容，南亞將於2026年3月12日至12月31日期間，視市場狀況分批出售南亞科技普通股3,098萬6,000股。以3月11日收盤價每股254元估算，交易總金額約78.7億元，預計處分利益約63.62億元。

南亞董事會也通過處分南亞電路板普通股案，規劃於同樣期間內出售南亞電路板普通股1,938萬5,000股。依3月11日收盤價每股470.5元估算，交易總金額約91.2億元。南亞電路板為南亞公司子公司，此次出售將依市場狀況執行，實際交易價格仍需視屆時市場價格而定。

針對今年營運展望，南亞日前說明，自3月起下游陸續開工，工作天數恢復，加上電子材料市況熱絡，預估3月營收將較1月及2月成長；第1季營收將較2025年第4季暨去年同期增加，第2季也會較第1季營收成長。

南亞認為，第1季營收較上季及去年同期成長，主要是來自電子材料及ABF、PP載板等產品的貢獻。隨著人工智慧應用技術快速發展，AI伺服器及高效能運算（HPC）需求強勁，銅箔基板、銅箔及玻纖（紗）布、載板等產品價量齊揚，營收增加。

到了第2季，隨著AI應用快速成長，加深中高階材料短缺情況，及銅價維持高檔，使市況相當熱絡，南亞具有完整上下游的中高階材料垂直整合，隨著市場需求提升，產銷量提高，各項產品營收攀升。另外在聚酯瓶用粒方面，第2季同樣因旺季來臨，聚酯產品營收成長；化工產品也將受惠國際政經情勢影響，原油價格上漲，推動化工產品行情上揚，營收略增。