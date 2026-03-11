20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人，今年紀念品方案也引發市場高度關注。

大魯閣董事會通過114年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元。公司表示，受惠於美國市場持續布局、國內場館數位轉型以及資產處分策略推動，整體營運體質持續優化，營運表現穩健成長。

去年為大魯閣海外市場發展的重要里程碑，已在美國成功開出三家分別位於德州休士頓凱蒂(Katy)、亞利桑那州鳳凰城梅薩(Mesa)、鳳凰城錢德勒(Chandler)的棒球主題運動娛樂中心（TAROKO Batting Center）。國內的運動休閒項目營收表現也持續維持穩定成長。並於12月完成以新台幣十億元(含稅)將所持有之台中『大魯閣新時代購物中心』及新竹『大魯閣湳雅廣場』之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。全年獲利6.5148億元，經董事會決議配發現金股利2元。

今年除了美國將至少增加德州聖安東尼奧（San Antonio）以及德州奧斯丁（Austin）兩家店，也將進軍日本市場。透過併購，承接既有的訓練型棒壘球打擊場，改造升級為結合運動兼具休閒娛樂多元功能的場館，提高展店的效率。第一階段已規劃洽談日本關東地區的兩家棒壘球打擊場，預計於今年第3季可以改掛上大魯閣的招牌開始營運，添加營運成長動能。

海外運動休閒事業的擴張佈局，大魯閣也順利轉型為國際運動休閒品牌。在商場事業出售後，未來將專注於核心業務—國內及海外的運動休閒事業的經營，持續強化經營韌性，打造更具競爭力的成長動能。

大魯閣同步宣布股東會紀念品發放方案。透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過 4,200元。持有 1,000 股以上的股東，還可獲得 額外 1,000 元消費抵用券。今年股東會 5 月 28 日舉行，3 月 28 日為最後買進日。股東會紀念品將於5月20日起可透過「大魯閣 Plus」APP領取並開始使用，股東可提前下載 APP 確保順利領取。

大魯閣自2020年創新以數位工具發放股東會紀念品，推動結合股東回饋服務與消費體驗的經營模式，讓熱愛運動、重視生活體驗的消費者在享受場館服務之際，也能以股東身分參與企業成長。透過整合股東福利、會員制度與場館體驗，逐步形成「顧客即股東」的品牌生態。股東人數也從2022年的1.1萬人，持續增加到2025年的22萬人，成長了20倍。

因此大魯閣今年也正式成為臺灣集中保管結算所「eNotice」平台 e-Gift 特約合作夥伴。未來股東透過集保平台接收股利通知等數位資訊時，也可同步取得大魯閣提供的電子優待券與品牌優惠，讓股東回饋更加便利。