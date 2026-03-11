快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
大魯閣同步宣布股東會紀念品發放方案。透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過 4,200元。持有 1,000 股以上的股東，還可獲得 額外 1,000 元消費抵用券。大魯閣/提供
大魯閣同步宣布股東會紀念品發放方案。透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」,總價值超過 4,200元。持有 1,000 股以上的股東,還可獲得 額外 1,000 元消費抵用券。大魯閣/提供

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人，今年紀念品方案也引發市場高度關注。

大魯閣董事會通過114年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元。公司表示，受惠於美國市場持續布局、國內場館數位轉型以及資產處分策略推動，整體營運體質持續優化，營運表現穩健成長。

去年為大魯閣海外市場發展的重要里程碑，已在美國成功開出三家分別位於德州休士頓凱蒂(Katy)、亞利桑那州鳳凰城梅薩(Mesa)、鳳凰城錢德勒(Chandler)的棒球主題運動娛樂中心（TAROKO Batting Center）。國內的運動休閒項目營收表現也持續維持穩定成長。並於12月完成以新台幣十億元(含稅)將所持有之台中『大魯閣新時代購物中心』及新竹『大魯閣湳雅廣場』之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。全年獲利6.5148億元，經董事會決議配發現金股利2元。

今年除了美國將至少增加德州聖安東尼奧（San Antonio）以及德州奧斯丁（Austin）兩家店，也將進軍日本市場。透過併購，承接既有的訓練型棒壘球打擊場，改造升級為結合運動兼具休閒娛樂多元功能的場館，提高展店的效率。第一階段已規劃洽談日本關東地區的兩家棒壘球打擊場，預計於今年第3季可以改掛上大魯閣的招牌開始營運，添加營運成長動能。

海外運動休閒事業的擴張佈局，大魯閣也順利轉型為國際運動休閒品牌。在商場事業出售後，未來將專注於核心業務—國內及海外的運動休閒事業的經營，持續強化經營韌性，打造更具競爭力的成長動能。

大魯閣同步宣布股東會紀念品發放方案。透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過 4,200元。持有 1,000 股以上的股東，還可獲得 額外 1,000 元消費抵用券。今年股東會 5 月 28 日舉行，3 月 28 日為最後買進日。股東會紀念品將於5月20日起可透過「大魯閣 Plus」APP領取並開始使用，股東可提前下載 APP 確保順利領取。

大魯閣自2020年創新以數位工具發放股東會紀念品，推動結合股東回饋服務與消費體驗的經營模式，讓熱愛運動、重視生活體驗的消費者在享受場館服務之際，也能以股東身分參與企業成長。透過整合股東福利、會員制度與場館體驗，逐步形成「顧客即股東」的品牌生態。股東人數也從2022年的1.1萬人，持續增加到2025年的22萬人，成長了20倍。

因此大魯閣今年也正式成為臺灣集中保管結算所「eNotice」平台 e-Gift 特約合作夥伴。未來股東透過集保平台接收股利通知等數位資訊時，也可同步取得大魯閣提供的電子優待券與品牌優惠，讓股東回饋更加便利。

股東會紀念品 現金股利 大魯閣

相關新聞

20萬股東嗨翻！大魯閣紀念品價值破5000元創新高 睽違5年發股利

大魯閣（1432）股東福利再度掀起話題。公司董事會通過去年度盈餘分配案,擬配發每股現金股利2元,為睽違5年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品,透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券,若持股1,000股以上再加碼,整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。隨股東人數已突破20萬人,今年紀念品方案也引發市場高度關注。

上市銀行股前兩月獲利出爐！上海商銀 EPS 續居首 「成長王」是這家

上市銀行股公布2026年2月自結稅後純益，累計前兩月稅後純益皆比去年同期成長。其中，累計每股稅後純益（EPS）仍由上海商銀（5876）以0.66元居銀行股之冠；彰銀（2801）、台中銀（2812）EPS同為0.28元；聯邦銀行（2838）EPS則為0.27元。

台股暴漲千點、油價走弱 台塑化漲勢結束了嗎？

台股11日出現強勁反攻，上漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，台積電（2330）也衝上1,940元，收復十日線。不過台塑化（6505）等油電燃氣股持續走弱，台塑化昨日跌停後，11日回測月線，收57.7元，下跌約6%。IEA32個成員國將在11日就釋放石油儲備提案作出決定，布蘭特原油也尚未回落至80美元，加上伊朗仍態度強硬，美伊戰爭仍充滿變數。

航空股二月營收讚！虎航加碼股東回饋金800元 長榮航等股價走強

農曆年前後旅遊旺季加持，航空四雄2月營收表現亮眼，星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）都創歷史新高，華航（2610）、長榮航（2618）則創歷年同期最高。為回饋廣大股東的支持，台灣虎航推出股東專屬優惠，凡於今年3月25日(含)前持有1股之股東皆可領取tigerpoints回饋金800元。航空股11日都上漲，長榮航、華航盤中上漲逾3%，台灣虎航、星宇航空漲逾1%。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

