中再保現金股息2.2元、股價漲逾7% 向30元大關靠攏
中再保（2851）董事會通過114年度盈餘分配案，每股配發2.2元現金股利，首度破2元再創歷史新高，11日股價漲逾半根停板，向30元整數大關邁進，創近2年新高價。
中再保114全年累計營業收入達 228.98億元，營業利益為33.69 億元，稅前純益34.03億元，稅後純益為 29.32億元，年增16.58%，每股稅後純益（EPS）來到3.66元。
中再保董事會決議配發每股2.2元現金股息再創歷史新高，配發率60.1%近七年新高。中再保主要股東結構以長榮集團為主，長榮國際（持股約 33%）與長榮國際儲運（持股約 6%）合共持有相當高比例，為公司最大股東，具絕對控制權。其次主要股東為財政部（約 9%）。
