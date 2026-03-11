快訊

中再保現金股息2.2元、股價漲逾7% 向30元大關靠攏

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中再保（2851）董事會通過114年度盈餘分配案，每股配發2.2元現金股利，首度破2元再創歷史新高，11日股價漲逾半根停板，向30元整數大關邁進，創近2年新高價。

中再保114全年累計營業收入達 228.98億元，營業利益為33.69 億元，稅前純益34.03億元，稅後純益為 29.32億元，年增16.58%，每股稅後純益（EPS）來到3.66元。

中再保董事會決議配發每股2.2元現金股息再創歷史新高，配發率60.1%近七年新高。中再保主要股東結構以長榮集團為主，長榮國際（持股約 33%）與長榮國際儲運（持股約 6%）合共持有相當高比例，為公司最大股東，具絕對控制權。其次主要股東為財政部（約 9%）。

現金股利 財政部

航空股二月營收讚！虎航加碼股東回饋金800元 長榮航等股價走強

農曆年前後旅遊旺季加持，航空四雄2月營收表現亮眼，星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）都創歷史新高，華航（2610）、長榮航（2618）則創歷年同期最高。為回饋廣大股東的支持，台灣虎航推出股東專屬優惠，凡於今年3月25日(含)前持有1股之股東皆可領取tigerpoints回饋金800元。航空股11日都上漲，長榮航、華航盤中上漲逾3%，台灣虎航、星宇航空漲逾1%。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

寶成2月合併營收年增4% 需求回穩

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布2月合併營收213億元、年增4.7%，累計前二月合併營收437億元、年減3.4%。

