航空股二月營收讚！虎航加碼股東回饋金800元 長榮航等股價走強

農曆年前後旅遊旺季加持，航空四雄2月營收表現亮眼，星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）都創歷史新高，華航（2610）、長榮航（2618）則創歷年同期最高。為回饋廣大股東的支持，台灣虎航推出股東專屬優惠，凡於今年3月25日(含)前持有1股之股東皆可領取tigerpoints回饋金800元。航空股11日都上漲，長榮航、華航盤中上漲逾3%，台灣虎航、星宇航空漲逾1%。

華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

此外，星宇航空2月總營收為48.18億元，年增41.5%；台灣虎航2月營收來到20.8億元，年增36.7%，兩家同步改寫史上新高紀錄。

長榮航空2月客運方面，受惠於春節及228和平紀念日「請4天休16天」的黃金假期效應，全航線訂位表現亮眼。長榮航空2月客運營收達130.16億元，年增率為17.35%，貨運營收達39.5億元，年增率為8.00%。

貨運方面，受農曆新年假期影響，台港、大陸及越南市場整體需求減緩，不過3月的航空貨運因受到美伊戰事影響，如杜拜等中東機場轉運功能失效、油價大漲，業界喊漲貨運費率，亞洲直飛歐洲的空運價格漲幅上看五成。

根據市場統計，中東地區主要航空公司合計約占全球航空貨運運力約13%；若納入往返中東航線的其他航空公司，整體貨運運能占比約17%。物流業者統計，近期全球已有超過3,400架次航班取消或改道，多家航空公司已調整部分航班服務。

法人分析，航空貨運大漲，華航、長榮航、星宇等航空業者業績將同步受惠，不過油價高漲壓力下，整體成本上升也可能壓縮到獲利空間。

長榮航股價在觸及最低點32.15元後，向上支撐力道強勁，今日反彈上漲超過3%，收復五日線；華航也在觸及18元低點後反彈，回至五日線之上。