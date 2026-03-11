聽新聞
農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空四雄上月營收高飛。聯合報系資料照
農曆年前後旅遊旺季加持，華航（2610）2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空（2618）2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

此外，星宇航空（2646）2月總營收為48.18億元，年增41.5%；台灣虎航（6757）2月營收來到20.8億元，年增36.7%，兩家同步改寫史上新高紀錄。

華航集團2月客運營收122.39億元，月增13.03%，年增21.26%，亦創歷年同期新高 ，預期相關熱潮也將延續至三月賞櫻季。

長榮航空2月客運方面，受惠於春節及228和平紀念日「請4天休16天」的黃金假期效應，全航線訂位表現亮眼。為完善美東市場布局，自6月26日起將開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每周四班的飛航服務。

星宇航空昨日通過2025年會計師查核報告，2025年客運市場受到對等關稅不確定性，以及新機陸續交付之前置成本，全年稅後純益2.73億元，每股純益（EPS）0.09元。隨著新機陸續交付，星宇航空自夏季班表起提高市場運能，部分日本航線如東京、名古屋與沖繩航線，將放大為廣體機營運，有助於推升營收、獲利繼續向上攀升。

星宇航空自6月起，星宇航空將正式跨足韓國市場，除自6月1日開航台北－釜山航線外，同步於6月2日啟動台中－釜山直飛服務，採雙航點布局，提升台韓往返便利性。星宇航空並於8月1日正式開航首條歐洲航線台北－布拉格航線。

展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為發展核心，面對近期中東局勢帶動的全球能源波動，以及航油指數（MOPS）隨之墊高的趨勢，台灣虎航展現高度的營運韌性與風險控管能力，全面檢視營運成本調節，以主動應對市場變化。

台灣虎航3月30日也將首航台中-沖繩航線，屆時由桃園、台中、台南、高雄即可全區直飛沖繩，完美落實「就近出發」的便利布局，成為全台唯一完整布局沖繩的國籍航空，鞏固台日航線領導地位。

