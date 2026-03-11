聽新聞
0:00 / 0:00
萬海去年每股賺11.21元
萬海航運（2615）昨（10）日 董事會通過2025年度財務報告，去年再賺逾一個資本額，每股純益（EPS）達11.21元寫下史上第四高紀錄，優於市場預期；針對去年盈餘，萬海擬配發現金股利3元，概估現金殖利率達3.8%。
萬海昨日也公布2月合併營收105.8億元，月減15.61%，年減0.49%。萬海也首度證實，美伊戰爭將導致缺船、塞港等問題，已經推升海運運價上漲。
另外，貨攬業龍頭台驊控股昨日也公告去年財報，全年稅後純益為10.6億元，每股純益7.74元。董事會同步決議擬配發每股現金股利5元，現金殖利率達7.9%。
萬海表示，若戰事拉長，恐引發印巴與亞洲港口回堵並壓縮運能，隨之而來的碼頭壅塞、繞道成本及保險費率飆升，將導致市場推升海運運價。
對此，萬海持續密切監控航行安全並靈活調整航路，目前因應美伊衝突升高，已暫停中東航線PSX、AM1、IM1等貨物訂艙，恢復時間視局勢另行通知。
萬海昨日董事會通過再採購節能新船六艘，預計斥資約新台幣175億元；同時也會進行船舶汰舊換新，自 2026年起，整體新增運力約為40.7萬TEU（20呎標準櫃），宣告不會為在新一波大航海時代缺席。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。