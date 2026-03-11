聽新聞
萬海去年每股賺11.21元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

萬海航運（2615）昨（10）日 董事會通過2025年度財務報告，去年再賺逾一個資本額，每股純益（EPS）達11.21元寫下史上第四高紀錄，優於市場預期；針對去年盈餘，萬海擬配發現金股利3元，概估現金殖利率達3.8%。

萬海昨日也公布2月合併營收105.8億元，月減15.61%，年減0.49%。萬海也首度證實，美伊戰爭將導致缺船、塞港等問題，已經推升海運運價上漲。

另外，貨攬業龍頭台驊控股昨日也公告去年財報，全年稅後純益為10.6億元，每股純益7.74元。董事會同步決議擬配發每股現金股利5元，現金殖利率達7.9%。

萬海表示，若戰事拉長，恐引發印巴與亞洲港口回堵並壓縮運能，隨之而來的碼頭壅塞、繞道成本及保險費率飆升，將導致市場推升海運運價。

對此，萬海持續密切監控航行安全並靈活調整航路，目前因應美伊衝突升高，已暫停中東航線PSX、AM1、IM1等貨物訂艙，恢復時間視局勢另行通知。

萬海昨日董事會通過再採購節能新船六艘，預計斥資約新台幣175億元；同時也會進行船舶汰舊換新，自 2026年起，整體新增運力約為40.7萬TEU（20呎標準櫃），宣告不會為在新一波大航海時代缺席。

