聽新聞
0:00 / 0:00

中租1-2月每股賺1.98元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

中租控股（5871）昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中租控股昨天公布今年2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別年減0.2%、13%，東協地區累計營收則年增9%；若與前月相較，當月合併營收減少7%，主要是因為當月計息日減少，整體利息收入較前月減少。

此外，中租控股昨日也同步公告自結獲利，2月單月自結合併稅後純益15.4億元，較去年同期成長4%，累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計EPS為1.98元。

中租控股表示，主要是因為整體預期信用減損損失金額減少，且成本費用率略減；若分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計前2獲利分別較去年同期成長10%、減少9%以及成長26%。

中租控股昨日董事會也決議，擬規劃辦理長期資金募集案，擬提請股東會授權董事會視市場狀況，於適當時機擇一或搭配方式辦理現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計發行股數不超過1.5億股為原則，以因應未來長期策略發展及營運成長的資金需求。

營收

延伸閱讀

汎銓財報／2025年每股虧0.71元 擬超額配息1元

欣新網去年每股純益3.63元 將配發股利2元

信紘科去EPS寫13.77元新猷 擬每股配息11.94元

中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。