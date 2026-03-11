聽新聞
永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

永豐金控（2890）昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

對於股東最關心的股利政策，永豐金財務長許如玫表示，去年京城銀行加入、獲利改寫新高，股利會考慮子公司對資本需求，保留適度資本給子公司，去年上繳金控增加蠻多，配發率可維持去年水準，並以現金股利為主。市場預期永豐金股利約1.4元。對於現金股利是否可能突破1元，朱士廷語帶保留地回應：「我不反對該看法」，但強調最終股利方案仍須經董事會與股東會通過。

受惠於併購整合效益逐步發酵及利差擴大，全年稅後純益達265億元，連續三年刷新歷史新高，每股稅後純益（EPS）為1.97元，股東權益報酬率（ROE）提升至11.5%。永豐金去年推動策略性併購，包括京城銀行、Amret及匯立證券等三案，對整體營運已逐漸產生正面效益。其中利息淨收益率年成長接近五成，推升整體獲利再攀高峰。

展望2026年，朱士廷表示，當前最重要的任務是把既有併購公司經營好，也會持續評估市場機會，但併購能否成功仍取決於兩大前提，包括是否有合適標的，以及對方是否有意願洽談，並非單方面即可推動。

銀行業務方面，永豐銀行總經理莊銘福指出，永豐銀去年海外整體收益年增約37%，海外獲利占整體比重約25%。其中香港、越南與紐約分行獲利均呈現雙位數成長，成為海外布局的重要成長動能。整體而言，多數海外據點營運表現穩健，顯示國際市場布局逐漸發揮成果。今年外幣放款是有機會往上走。

另外，美伊局勢持續升溫，引發全球金融市場波動。朱士廷表示，在戰事尚未終結之前，台股短期震盪恐難避免。不過，他也強調，台灣經濟基本面穩健，只要台積電和AI長期動能不變，加權股價指數出現大幅下修的機率並不高。

永豐金 現金股利 法人說明會

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

