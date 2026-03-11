中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科（9917）昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中保科董事會決議，每股配發6.2元股利，包含5.7元現金股利及0.5元股票股利，現金殖利率約5.4%。

中保科表示，將參加3月17日起的亞洲最大智慧城市展，展出AI實績應用，從設備連網技術邁向「自主智慧（Autonomous Intelligence）」的實踐元年。同步橫跨北、高兩地展演，展示AI無人機、自主巡檢機器人，由天至地、由公領域深入私領域的立體化防護體系。

去年全球經濟變動大，中保科仍繳出亮眼營運成績單，全年營收189.82億元，年增率6.2%，營業利益30.49億元，年增6.3%，營運效率顯著提升；稅前淨利36.6億元，稅後純益30.59億元，年增率5.7%，每股純益6.77元。

中保科分析，核心動能在於科技系統保全應用，搭配防災業務的賦能，電子系統保全業務全年營收突破80.73億元，較去年同期成長4.8%，成為支撐整體成長的核心引擎。

此外，第二曲線智慧城市發展也將迎來關鍵年，中保科將在智慧城市展中大秀2026年最新AI創新應用。展覽延續「Smart City All in One- The AI Evolution」主題，公司技術也正式從AIoT自動化跨越到「自主智慧」的新里程碑。

在本次展覽中，最受市場矚目的是「中保無限飛」無人機自主巡檢與首款「AI自主巡檢虛擬警衛」。中保科將巡檢邏輯從地面拉升至立體空間，透過高穩定、機動性強的四軸無人機，實現全時段、全自動巡航。該系統不僅能執行建築牆面裂痕檢測與火煙偵測，更能辨識陌生入侵者。這項「立體巡防網」技術正逐步導入智慧工地與大型場域，透過AI影像分析平台即時告警，協助企業在落實職安管理的同時，大幅降低人力巡檢成本，達成ESG數位轉型目標。

除了高端巡檢，中保科也協同子公司國雲停車、保華資安及立偉電子，展示超過40項解決方案。

而在智慧交通領域部分，透過智慧停車柱與AI車牌辨識，進而實現自動開單與無紙化繳費的減碳效益。