中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
2026智慧城市展展前記者會，中保科展出「自主巡航AI虛擬警衛」，成為全場焦點。台北市副市長張溫德（左）、中保科整合事業本部執行長李榮貴合影。中保科技／提供
2026智慧城市展展前記者會，中保科展出「自主巡航AI虛擬警衛」，成為全場焦點。台北市副市長張溫德（左）、中保科整合事業本部執行長李榮貴合影。中保科技／提供

中保科（9917）昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中保科董事會決議，每股配發6.2元股利，包含5.7元現金股利及0.5元股票股利，現金殖利率約5.4%。

中保科表示，將參加3月17日起的亞洲最大智慧城市展，展出AI實績應用，從設備連網技術邁向「自主智慧（Autonomous Intelligence）」的實踐元年。同步橫跨北、高兩地展演，展示AI無人機、自主巡檢機器人，由天至地、由公領域深入私領域的立體化防護體系。

去年全球經濟變動大，中保科仍繳出亮眼營運成績單，全年營收189.82億元，年增率6.2%，營業利益30.49億元，年增6.3%，營運效率顯著提升；稅前淨利36.6億元，稅後純益30.59億元，年增率5.7%，每股純益6.77元。

中保科分析，核心動能在於科技系統保全應用，搭配防災業務的賦能，電子系統保全業務全年營收突破80.73億元，較去年同期成長4.8%，成為支撐整體成長的核心引擎。

此外，第二曲線智慧城市發展也將迎來關鍵年，中保科將在智慧城市展中大秀2026年最新AI創新應用。展覽延續「Smart City All in One- The AI Evolution」主題，公司技術也正式從AIoT自動化跨越到「自主智慧」的新里程碑。

在本次展覽中，最受市場矚目的是「中保無限飛」無人機自主巡檢與首款「AI自主巡檢虛擬警衛」。中保科將巡檢邏輯從地面拉升至立體空間，透過高穩定、機動性強的四軸無人機，實現全時段、全自動巡航。該系統不僅能執行建築牆面裂痕檢測與火煙偵測，更能辨識陌生入侵者。這項「立體巡防網」技術正逐步導入智慧工地與大型場域，透過AI影像分析平台即時告警，協助企業在落實職安管理的同時，大幅降低人力巡檢成本，達成ESG數位轉型目標。

除了高端巡檢，中保科也協同子公司國雲停車、保華資安及立偉電子，展示超過40項解決方案。

而在智慧交通領域部分，透過智慧停車柱與AI車牌辨識，進而實現自動開單與無紙化繳費的減碳效益。

現金股利 智慧停車柱 智慧城市

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

