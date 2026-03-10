聽新聞
巨大、美利達前2月營收年減3成

中央社／ 台北10日電

自行車巨大今天公布2月合併營收新台幣32.5億元，較去年同期減少40%，前2月合併營收69.3億元，年減31%。美利達指出，1至2月合併銷售10萬2347台，年減26%，1至2月合併營收30.88億元，年減34%。

針對2月自有品牌營收，巨大表示，歐洲市場因經銷商等待新產品上市，短期補貨動能放緩，單月營收略有下降，預期3月新車上市可望帶動銷售回溫；美國市場因暫扣令（WRO）事件影響，高階自行車供貨不足，單月營收金額下滑；中國市場受農曆春節連假及冬季消費淡季影響，整體營收仍呈年減。

美利達統計，2月合併銷售台數為4萬9124台，較去年同期減少30%，2月合併營收16.96億元，較去年同期減少22%。

美利達說明，台灣廠2月銷售台數為2萬2653台，年減30%，單月營收10.64億元，年減39%；中國內需市場2月銷售台數年減41%，銷售金額年減49%。

