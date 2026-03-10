中租自結前兩月獲利33.9億元、年增3% EPS 1.98元

中租控股（5871）10日公告2026年2月營收與獲利。2月自結合併營收75億元；累計前兩月營收155.8億元，年減3%。2月單月稅後純益15.4億元；累計前兩月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別年減0.2%、13%，東協地區累計營收則年增9%；若與前月相較，當月合併營收減少7%，主要是因為當月計息日減少，整體利息收入較前月減少。

此外，中租控股也同步公告自結獲利，2月單月自結合併稅後純益15.4億元、年增4%，累計前兩月合併稅後純益33.9億元、年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中租控股表示，主要是因為整體預期信用減損損失金額減少，且成本費用率略減；若分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計前兩月獲利分別年增10%、年減9%以及年增26%。

同時中租控股董事會也決議，擬規劃辦理長期資金募集案，擬提請股東會授權董事會視市場狀況，於適當時機擇一或搭配方式辦理現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計發行股數不超過1.5億股為原則，以因應未來長期策略發展及營運成長的資金需求。