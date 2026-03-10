快訊

財神擁抱的是你嗎？大樂透頭獎1億1人獨得 獎落「這縣市」

旅客起糾紛…北捷中山站內傳有人持刀 捷警趕赴現場狀況曝

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

中租自結前兩月獲利33.9億元、年增3% EPS 1.98元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中租控股（5871）10日公告2026年2月營收與獲利。2月自結合併營收75億元；累計前兩月營收155.8億元，年減3%。2月單月稅後純益15.4億元；累計前兩月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別年減0.2%、13%，東協地區累計營收則年增9%；若與前月相較，當月合併營收減少7%，主要是因為當月計息日減少，整體利息收入較前月減少。

此外，中租控股也同步公告自結獲利，2月單月自結合併稅後純益15.4億元、年增4%，累計前兩月合併稅後純益33.9億元、年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中租控股表示，主要是因為整體預期信用減損損失金額減少，且成本費用率略減；若分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計前兩月獲利分別年增10%、年減9%以及年增26%。

同時中租控股董事會也決議，擬規劃辦理長期資金募集案，擬提請股東會授權董事會視市場狀況，於適當時機擇一或搭配方式辦理現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計發行股數不超過1.5億股為原則，以因應未來長期策略發展及營運成長的資金需求。

營收

延伸閱讀

信紘科去EPS寫13.77元新猷 擬每股配息11.94元

永裕營收／2月1.49億元、年增4.41%

友輝財報／2025年 EPS 5.77元 擬配2.9元現金股利

統新營收／2月3,703萬元、月減28.2% 股價續回檔

相關新聞

八方雲集財報／2025年獲利、股利同創新高 EPS 12.84元、每股配12元

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）董事會10日通過2025年度合併財務報告，全年營收、獲利及創歷史新高紀錄，稅後純益8.56億元，每股盈餘（EPS）12.84元，皆創歷史新高。

北極星藥業大量解雇延遲重訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對北極星藥業-KY（6550）違反重大訊息規定，大量解雇卻延遲重訊一事，處以新台幣5萬元的違約金。

星宇航空營收／2月48.18億元創新高 月增14%、年增41%

星宇航空（2646）2026年2月總營收為48.18億元，月增14%，年增41%。1~2月累計總營收達90.32億元，年增18%。

岱宇2025年完成營運體質調整 實施3000張庫藏股展現成長信心

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）10日公布2025年合併財報，受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收為61.21億元、年減15.2%，稅後淨損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高

華航集團（2610）2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。

長榮航營收／史上最好的2月、達190.02億元 年增率13.96%

長榮航（2618）2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。