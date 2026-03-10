聽新聞
為升美國與大陸子公司 提列2.36億元資產減損
為升電裝公司（2231）10日召開重訊記者會表示，美國關稅因素與大陸子公司遷廠因素，對為升美國及中國大陸子公司進行資產減損認列，總計提列減損金額2.36億元。
為升持股70%的美國子公司ITM，基於美國關稅影響及燃油車售服零件銷售不佳等因素，董事會依據國際會計準則36號「資產減損」之規定，通過認列子公司ITM之商譽減損，全數提列損失計125萬美元（新台幣3,951萬元），於合併報表民國114第4季認列。本次減損認列僅屬財務會計處理，為反映投資資產之公允價值調整，並無實際現金流出，對公司營運資金狀況不構成實質影響。
針對持股100%之大陸子公司上海為彪，基於所在地已納入上海高鐵東站核心發展區域，面臨遷廠安排，相關建設成本高，以及大陸整體經營環境與產品價格競爭等因素考量，董事會決議通過，除大陸車廠依據合約保供至約定期限屆滿後停產外，其餘產線將予以停產，並提列相關資遣費與資產減損合計人民幣4,531萬元（1億9,611萬元）。
為升指出，總計為升2025年度合併損益為虧損2億2,377萬元，若扣除因營運策略考量所提列子公司之資產減損，合計新台幣2億3,563萬元，本業仍為獲利新台幣11,860千元，營運尚屬穩健。
