星宇航空營收／2月48.18億元創新高 月增14%、年增41%

星宇航空（2646）2026年2月總營收為48.18億元，月增14%，年增41%。1~2月累計總營收達90.32億元，年增18%。

其中，2月客運營收41.15億元，月增20%、年增37%，主要受惠於農曆春節及228年假帶動旅運需求，推升整體營收表現。貨運方面，受連續假期影響，市場出貨動能較1月放緩，整體艙位使用率相對下降，2月貨運營收為3.53億元，年增39%。

另，董事會10日通過2025年會計師查核報告，2025年客運市場受到對等關稅不確定性，以及新機陸續交付之前置成本，全年稅後純益2.73億元，每股稅後純益（EPS）0.09元。

航網布局方面，星宇航空持續拓展台中-日本兩地市場。繼2月13日正式開航台中-宮古島航線後，將於3月30日開航台中-東京成田航線，並自3月31日起營運台中-熊本航線。

自6月起，星宇航空將正式跨足韓國市場，除自6月1日開航台北-釜山航線外，亦同步於6月2日啟動台中-釜山直飛服務，採雙航點布局，提升台韓往返便利性。星宇航空並於8月1日正式開航首條歐洲航線——台北-布拉格航線。

隨著新機陸續交付，星宇航空自夏季班表起提高市場運能，部分日本航線如東京、名古屋與沖繩航線，將放大為廣體機營運，滿足更多赴日旅客的期待並挹注客運營收；新加坡航線則改以A350-900執飛並同步銷售頭等艙，以回應商務客群需求。星宇將持續調整放大機型與增加班次，提升營運競爭力並提供旅客更豐富的航班選擇。