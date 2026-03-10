快訊

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

千億遺產給媳婦！向華強嘆兒子「專交豬朋狗友」 不向父母討教成功之道

星宇航空營收／2月48.18億元創新高 月增14%、年增41%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
星宇航空2026年2月總營收為48.18億元，月增14%，年增41%。記者黃仲明／攝影 黃仲明
星宇航空2026年2月總營收為48.18億元，月增14%，年增41%。記者黃仲明／攝影 黃仲明

星宇航空（2646）2026年2月總營收為48.18億元，月增14%，年增41%。1~2月累計總營收達90.32億元，年增18%。

其中，2月客運營收41.15億元，月增20%、年增37%，主要受惠於農曆春節及228年假帶動旅運需求，推升整體營收表現。貨運方面，受連續假期影響，市場出貨動能較1月放緩，整體艙位使用率相對下降，2月貨運營收為3.53億元，年增39%。

另，董事會10日通過2025年會計師查核報告，2025年客運市場受到對等關稅不確定性，以及新機陸續交付之前置成本，全年稅後純益2.73億元，每股稅後純益（EPS）0.09元。

航網布局方面，星宇航空持續拓展台中-日本兩地市場。繼2月13日正式開航台中-宮古島航線後，將於3月30日開航台中-東京成田航線，並自3月31日起營運台中-熊本航線。

自6月起，星宇航空將正式跨足韓國市場，除自6月1日開航台北-釜山航線外，亦同步於6月2日啟動台中-釜山直飛服務，採雙航點布局，提升台韓往返便利性。星宇航空並於8月1日正式開航首條歐洲航線——台北-布拉格航線。

隨著新機陸續交付，星宇航空自夏季班表起提高市場運能，部分日本航線如東京、名古屋與沖繩航線，將放大為廣體機營運，滿足更多赴日旅客的期待並挹注客運營收；新加坡航線則改以A350-900執飛並同步銷售頭等艙，以回應商務客群需求。星宇將持續調整放大機型與增加班次，提升營運競爭力並提供旅客更豐富的航班選擇。

對等關稅 連續假期 航線 星宇航空

相關新聞

八方雲集財報／2025年獲利、股利同創新高 EPS 12.84元、每股配12元

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）董事會10日通過2025年度合併財務報告，全年營收、獲利及創歷史新高紀錄，稅後純益8.56億元，每股盈餘（EPS）12.84元，皆創歷史新高。

北極星藥業大量解雇延遲重訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對北極星藥業-KY（6550）違反重大訊息規定，大量解雇卻延遲重訊一事，處以新台幣5萬元的違約金。

岱宇2025年完成營運體質調整 實施3000張庫藏股展現成長信心

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）10日公布2025年合併財報，受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收為61.21億元、年減15.2%，稅後淨損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高

華航集團（2610）2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。

長榮航營收／史上最好的2月、達190.02億元 年增率13.96%

長榮航（2618）2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

