快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本兩轟0:9落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

三洋實業每股擬配6元現金股利 配發率逾九成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

三洋實業（1472）今（10）日召開董事會，承認經會計師查核之2025年財務報告，2025年全年營收達36億元，創歷史新高水準，全年每股稅後純益為6.40元，亦寫下公司成立以來新高紀錄。

三洋實業指出，主要受惠於營造布局有成，帶動營運呈現爆發式成長。

此外，三洋實業10日董事會同步通過2025年盈餘分配案，每股擬配發現金股利6元，盈餘分派率達93％。維持高配息政策。

三洋實業公告2月營收達3.5億元，儘管春節長假天數減少，但三洋實業營收逆勢創下單月歷史新高，年增幅度達29％。公司指出，營收動能為在手工程案接續順利推動展開，團隊表現出良好的工期管理與優異的營運效能。

展望未來，三洋實業表示，已掌握多項核心成長動能，其中近期與麗明營造共同取得的「高雄白埔產業園區」開發計畫，總案量規模達133億元，將為公司未來數年貢獻穩定的獲利來源。

三洋實業經營團隊表示，公司已成功由傳統產業轉型為具附加價值營造服務業，更在業績繳出亮麗成績單。未來公司將持續鎖定「公共工程」與「產業園區開發」雙軌並進，在確保案量充足的同時，嚴謹控管營造資源與成本，致力為股東創造最大價值。

公共工程 傳統產業 營收

延伸閱讀

欣新網去年每股純益3.63元 將配發股利2元

台灣櫻花擬配發5元股息 獲利與配息同步創高

久舜營造2025年獲利增近六成 EPS達3.06元

信紘科去EPS寫13.77元新猷 擬每股配息11.94元

相關新聞

岱宇2025年完成營運體質調整 實施3000張庫藏股展現成長信心

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）10日公布2025年合併財報，受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收為61.21億元、年減15.2%，稅後淨損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高

華航集團（2610）2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。

長榮航營收／史上最好的2月、達190.02億元 年增率13.96%

長榮航（2618）2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

大同營收／2月29.83億元 月減29.7%、年減1.9%

大同（2371）10日公告115年2月合併營收29.83億元，因春節假期工作日減少，單月營收比去年同期略減1.94%，在集團資源整合、業務拓展有成的助益下，2月累計營收年增9.5%。

鮮活果汁財報／2025年獲利3.8億元、年增31.9％ 每股賺11.19元

鮮活果汁-KY（1256）10日公布2025年財報，2025年全年營收41.2億元，年增2.9％，營業利益4.9億元，年增31.8％，稅後純益達3.8億元，年增31.9％，每股純益（EPS）為11.19元。

永豐金今年現金及總股利配發 總經理朱士廷：樂觀期待優於去年

永豐金控今日召開法說會，其中對於今年配發股利，永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金獲利去年以265億再創歷史新高，成長成長19.2%，因此股利水準「可以期待」，其中在考量避免股本膨脹會使永豐金今年增加現金股利配發、以及維持去年53%的配發率等三大因素，法人看好除了總股利水準會上看1.5元，現金股利將可期待1元以上的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。