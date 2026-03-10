聽新聞
三洋實業每股擬配6元現金股利 配發率逾九成
三洋實業（1472）今（10）日召開董事會，承認經會計師查核之2025年財務報告，2025年全年營收達36億元，創歷史新高水準，全年每股稅後純益為6.40元，亦寫下公司成立以來新高紀錄。
三洋實業指出，主要受惠於營造布局有成，帶動營運呈現爆發式成長。
此外，三洋實業10日董事會同步通過2025年盈餘分配案，每股擬配發現金股利6元，盈餘分派率達93％。維持高配息政策。
三洋實業公告2月營收達3.5億元，儘管春節長假天數減少，但三洋實業營收逆勢創下單月歷史新高，年增幅度達29％。公司指出，營收動能為在手工程案接續順利推動展開，團隊表現出良好的工期管理與優異的營運效能。
展望未來，三洋實業表示，已掌握多項核心成長動能，其中近期與麗明營造共同取得的「高雄白埔產業園區」開發計畫，總案量規模達133億元，將為公司未來數年貢獻穩定的獲利來源。
三洋實業經營團隊表示，公司已成功由傳統產業轉型為具附加價值營造服務業，更在業績繳出亮麗成績單。未來公司將持續鎖定「公共工程」與「產業園區開發」雙軌並進，在確保案量充足的同時，嚴謹控管營造資源與成本，致力為股東創造最大價值。
