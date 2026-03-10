快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本兩轟0:9落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣櫻花擬配發5元股息 獲利與配息同步創高

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

廚衛電龍頭品牌台灣櫻花（9911）公布2025年合併財報，繼年初宣布全年營收首度突破百億大關之後，獲利表現亦同步刷新歷史新高紀錄，全年合併營收102.74億元、年增7%，稅後純益13.72億元、年增5.4%，每股稅後純益6.27元。

董事會同時通過盈餘分配案，每股擬配發5元現金股利，配息率達79.7%，以今（10）日收盤價88.6元計算，現金殖利率5.64%，台灣櫻花強調，公司持續以穩健的股東回饋政策，分享公司成長成果。

台灣櫻花去年第4季合併營收達25.55億元、年增5.4%，稅後純益3.73億元、年增23.5%，單季每股稅後純益1.70元。

台灣櫻花表示，此次突破百億營收里程碑，象徵公司自2019年啟動的「五年成長策略」已穩步落實。櫻花五年來聚焦「新產品、新事業、新市場」三大佈局，以既有廚衛電與整體廚房事業的穩定獲利為基礎，持續投入新事業發展。

台灣櫻花指出，2025年整體營運成長，主要來自產品結構優化與多角化佈局所帶動的綜效，包括：廚衛電事業在AI智能產品導入帶動下，產品組合持續向高階化發展，推動既有換購市場升級。

同時，定位為「新動能第四機」的淨水產品，隨通路擴張逐步放量，不僅帶動整機銷售，更開始穩定挹注長期濾心耗材收益，建立具持續性的服務型收入來源。

整體廚房業務受惠於近年建照交屋潮逐步發酵，出貨量持續提升，帶動去年專案營收實現雙位數成長。此外，針對既有建商客戶延伸的全屋裝修服務，成功掌握市場「買屋送裝潢」趨勢，在持續深化合作下，簽約金額持續提升。

海外市場佈局方面，越南市場通路拓展逐步展現成果，公司已逐步建立在地化營運模式，隨品牌知名度與通路密度提升，未來可望成為海外成長的重要動能。

展望2026年，台灣櫻花將持續深化「製造服務化」轉型，以優化消費者體驗旅程為核心，透過AI產品研發、通路體驗升級與智慧化服務平台，加速落實「HOME in O.N.E」整合戰略，提供消費者一站式居家生活解決方案。

台灣櫻花2026年營運也已展現穩健開局，累計前二月合併營收達19.60億元，年增6.5%。

法人指出，台灣櫻花透過服務品牌化建立競爭門檻，並以強勁現金流支撐長期策略佈局；隨著新事業貢獻逐步顯現，預期今年在核心事業穩健基礎上，可望維持成長態勢。　　

櫻花 營收 現金股利

延伸閱讀

信紘科去EPS寫13.77元新猷 擬每股配息11.94元

台驊控股財報／2025年 EPS 7.74元 擬配發現金股利5元

展碁國際財報／2025年 EPS 達4.2元 擬配發現金股利3元

聯強財報／2025年每股賺5.08元 擬配現金股利4.2元、殖利率6.1%

相關新聞

岱宇2025年完成營運體質調整 實施3000張庫藏股展現成長信心

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）10日公布2025年合併財報，受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收為61.21億元、年減15.2%，稅後淨損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高

華航集團（2610）2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。

長榮航營收／史上最好的2月、達190.02億元 年增率13.96%

長榮航（2618）2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

大同營收／2月29.83億元 月減29.7%、年減1.9%

大同（2371）10日公告115年2月合併營收29.83億元，因春節假期工作日減少，單月營收比去年同期略減1.94%，在集團資源整合、業務拓展有成的助益下，2月累計營收年增9.5%。

鮮活果汁財報／2025年獲利3.8億元、年增31.9％ 每股賺11.19元

鮮活果汁-KY（1256）10日公布2025年財報，2025年全年營收41.2億元，年增2.9％，營業利益4.9億元，年增31.8％，稅後純益達3.8億元，年增31.9％，每股純益（EPS）為11.19元。

永豐金今年現金及總股利配發 總經理朱士廷：樂觀期待優於去年

永豐金控今日召開法說會，其中對於今年配發股利，永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金獲利去年以265億再創歷史新高，成長成長19.2%，因此股利水準「可以期待」，其中在考量避免股本膨脹會使永豐金今年增加現金股利配發、以及維持去年53%的配發率等三大因素，法人看好除了總股利水準會上看1.5元，現金股利將可期待1元以上的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。