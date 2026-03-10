台灣櫻花擬配發5元股息 獲利與配息同步創高

廚衛電龍頭品牌台灣櫻花（9911）公布2025年合併財報，繼年初宣布全年營收首度突破百億大關之後，獲利表現亦同步刷新歷史新高紀錄，全年合併營收102.74億元、年增7%，稅後純益13.72億元、年增5.4%，每股稅後純益6.27元。

董事會同時通過盈餘分配案，每股擬配發5元現金股利，配息率達79.7%，以今（10）日收盤價88.6元計算，現金殖利率5.64%，台灣櫻花強調，公司持續以穩健的股東回饋政策，分享公司成長成果。

台灣櫻花去年第4季合併營收達25.55億元、年增5.4%，稅後純益3.73億元、年增23.5%，單季每股稅後純益1.70元。

台灣櫻花表示，此次突破百億營收里程碑，象徵公司自2019年啟動的「五年成長策略」已穩步落實。櫻花五年來聚焦「新產品、新事業、新市場」三大佈局，以既有廚衛電與整體廚房事業的穩定獲利為基礎，持續投入新事業發展。

台灣櫻花指出，2025年整體營運成長，主要來自產品結構優化與多角化佈局所帶動的綜效，包括：廚衛電事業在AI智能產品導入帶動下，產品組合持續向高階化發展，推動既有換購市場升級。

同時，定位為「新動能第四機」的淨水產品，隨通路擴張逐步放量，不僅帶動整機銷售，更開始穩定挹注長期濾心耗材收益，建立具持續性的服務型收入來源。

整體廚房業務受惠於近年建照交屋潮逐步發酵，出貨量持續提升，帶動去年專案營收實現雙位數成長。此外，針對既有建商客戶延伸的全屋裝修服務，成功掌握市場「買屋送裝潢」趨勢，在持續深化合作下，簽約金額持續提升。

海外市場佈局方面，越南市場通路拓展逐步展現成果，公司已逐步建立在地化營運模式，隨品牌知名度與通路密度提升，未來可望成為海外成長的重要動能。

展望2026年，台灣櫻花將持續深化「製造服務化」轉型，以優化消費者體驗旅程為核心，透過AI產品研發、通路體驗升級與智慧化服務平台，加速落實「HOME in O.N.E」整合戰略，提供消費者一站式居家生活解決方案。

台灣櫻花2026年營運也已展現穩健開局，累計前二月合併營收達19.60億元，年增6.5%。

法人指出，台灣櫻花透過服務品牌化建立競爭門檻，並以強勁現金流支撐長期策略佈局；隨著新事業貢獻逐步顯現，預期今年在核心事業穩健基礎上，可望維持成長態勢。