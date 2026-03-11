寶成2月合併營收年增4% 需求回穩

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布2月合併營收213億元、年增4.7%，累計前二月合併營收437億元、年減3.4%。

值得注意的是，寶成旗下主導零售通路事業的寶勝國際，前二月營收較去年同期略增0.9%，顯示中國大陸消費需求已有回穩跡象。

另一家製鞋大廠豐泰也公布去年合併財報，合併稅後純益50.33億元、年減14.2%，每股稅後純益5.1元。豐泰去年第4季合併營收207.09億元，季減4.4%、年減5.3%，稅後純益14.28億元，季減17.9%、年減10%，單季每股稅後純益為1.45元。

寶成重要子公司裕元工業2月自結營收6.75億美元（約新台幣212.80億元），年增19.4%，其中製鞋業務2月營收年減5.9%；累計前二月自結營收13.80億美元，亦較去同期略增0.7%，其中，製鞋業務累計營收年減2.5%。

由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際2月自結營收人民幣19.51億元（約2.81億美元），較去年同期增加81.5%；累計前二月自結營收人民幣36.99億元（約5.33億美元），亦較去年同期略增0.9%，顯示中國大陸消費需求大致持穩。

豐泰2月合併營收58.11億元、年減12.3%；累計前二月合併營收126.37億元、年減6.9%。

展望今年，法人說，豐泰主要客戶訂單增幅有望回到往年水準，若是今年沒有匯損利空干擾，全年整體淨利率有望恢復到往年水準。

豐泰運動鞋主要客戶為Nike，休間鞋與運動器材鞋類主要客戶為Rockport、Tacnica、Bauer、Converse及Salomon。其中Nike占88%至90%，非Nike客戶占10%至12%。

法人指出，儘管Nike今年營運展望仍偏保守，不過目前庫存量不高，預期會有回補庫存訂單，有利於豐泰後續營運表現；預估豐泰今年營收年增率約在1.5%左右，獲利也會回升。