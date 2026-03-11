聽新聞
0:00 / 0:00

寶成2月合併營收年增4% 需求回穩

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布2月合併營收213億元、年增4.7%，累計前二月合併營收437億元、年減3.4%。

值得注意的是，寶成旗下主導零售通路事業的寶勝國際，前二月營收較去年同期略增0.9%，顯示中國大陸消費需求已有回穩跡象。

另一家製鞋大廠豐泰也公布去年合併財報，合併稅後純益50.33億元、年減14.2%，每股稅後純益5.1元。豐泰去年第4季合併營收207.09億元，季減4.4%、年減5.3%，稅後純益14.28億元，季減17.9%、年減10%，單季每股稅後純益為1.45元。

寶成重要子公司裕元工業2月自結營收6.75億美元（約新台幣212.80億元），年增19.4%，其中製鞋業務2月營收年減5.9%；累計前二月自結營收13.80億美元，亦較去同期略增0.7%，其中，製鞋業務累計營收年減2.5%。

由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際2月自結營收人民幣19.51億元（約2.81億美元），較去年同期增加81.5%；累計前二月自結營收人民幣36.99億元（約5.33億美元），亦較去年同期略增0.9%，顯示中國大陸消費需求大致持穩。

豐泰2月合併營收58.11億元、年減12.3%；累計前二月合併營收126.37億元、年減6.9%。

展望今年，法人說，豐泰主要客戶訂單增幅有望回到往年水準，若是今年沒有匯損利空干擾，全年整體淨利率有望恢復到往年水準。

豐泰運動鞋主要客戶為Nike，休間鞋與運動器材鞋類主要客戶為Rockport、Tacnica、Bauer、Converse及Salomon。其中Nike占88%至90%，非Nike客戶占10%至12%。

法人指出，儘管Nike今年營運展望仍偏保守，不過目前庫存量不高，預期會有回補庫存訂單，有利於豐泰後續營運表現；預估豐泰今年營收年增率約在1.5%左右，獲利也會回升。

豐泰 營收 客戶

延伸閱讀

廣達2月營收同期最佳 法人：今年營運逐季走揚

喬山去年 EPS 9.06元

喬山財報／2025年每股賺9.06元 今年營收維持雙位數成長動能

中傑財報／2025年每股賺3.5元 擬超額配發5元現金股利

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。