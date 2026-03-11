聽新聞
0:00 / 0:00
櫻花去年EPS 6.27元
台灣櫻花（9911）公布2025年合併財報，繼年初宣布全年營收首度突破百億大關之後，獲利表現亦同步刷新歷史新高紀錄，去年全年稅後純益13.72億元、年增5.4%，每股純益6.27元。
台灣櫻花董事會同時通過盈餘分配案，每股擬配發5元現金股利，配息率達79.7%，以昨（10）日收盤價88.6元計算，現金殖利率5.64%，台灣櫻花強調，公司持續以穩健的股東回饋政策，分享公司成長成果。
台灣櫻花去年第4季合併營收達25.55億元、年增5.4%，稅後純益3.73億元、年增23.5%，單季每股稅後純益1.70元。
台灣櫻花表示，此次突破百億營收里程碑，象徵公司自2019年啟動的「五年成長策略」已穩步落實。櫻花五年來聚焦「新產品、新事業、新市場」三大佈局，以既有廚衛電與整體廚房事業的穩定獲利為基礎，持續投入新事業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。