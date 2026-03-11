聽新聞
櫻花去年EPS 6.27元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

台灣櫻花（9911）公布2025年合併財報，繼年初宣布全年營收首度突破百億大關之後，獲利表現亦同步刷新歷史新高紀錄，去年全年稅後純益13.72億元、年增5.4%，每股純益6.27元。

台灣櫻花董事會同時通過盈餘分配案，每股擬配發5元現金股利，配息率達79.7%，以昨（10）日收盤價88.6元計算，現金殖利率5.64%，台灣櫻花強調，公司持續以穩健的股東回饋政策，分享公司成長成果。

台灣櫻花去年第4季合併營收達25.55億元、年增5.4%，稅後純益3.73億元、年增23.5%，單季每股稅後純益1.70元。

台灣櫻花表示，此次突破百億營收里程碑，象徵公司自2019年啟動的「五年成長策略」已穩步落實。櫻花五年來聚焦「新產品、新事業、新市場」三大佈局，以既有廚衛電與整體廚房事業的穩定獲利為基礎，持續投入新事業發展。

營收 櫻花 現金股利

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

