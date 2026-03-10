東哥遊艇財報／去年獲利12.45億元、年增32.7% EPS 13.25元

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）今日公告2025年財報，全年合併營收52.3億元，成長5.8%，營業利益年成長23.5%、達11.7億元，營業利益率22.4%，稅後淨利約12.45億元，成長32.7%，淨利率23.8%，每股稅後純益(EPS)為13.25元。

東哥表示，現有產能已達滿載，新廠建造亦步入尾聲，該廠將主要生產35公尺以上更大型豪華遊艇，待逐步投產後，可提升產能及進一步增加產品組合調配彈性；同時東哥亦著眼於開發，朝更大、更多元設計方向發展，40P與44G新尺型遊艇階段性製造已完竣，將朝下一階段製程邁進。

在世界局勢動盪的情形下，富人財富仍連年攀升，根據Knight Frank(萊坊)所發布的2025年財富報告顯示，預期2024~2028年間，全球身價超過1億美元富豪人數將增長超過6%，其中來自北美洲的富豪人數最多、超過4成，顯見經濟實力強健，且根據穆迪分析(Moody’s Analytics)追蹤調查，在美前10%收入者，貢獻全美近一半的消費支出，其情形為自1989年紀錄以來之最，顯見富豪財富不僅持續攀升，更成為經濟市場上主要消費貢獻者。

公司在持續投入於核心業務發展的同時，亦隨時關注市場最新動態，調整因應措施面對潛在挑戰，長遠以「強化品牌優勢」為經營主軸，不僅在銷售速度上繳出成績單，在手訂單亦進一步展延，同時，公司購入土地，發展豪華遊艇服務中心，提供富豪更全面的服務體驗。