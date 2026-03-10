快訊

東哥遊艇財報／去年獲利12.45億元、年增32.7% EPS 13.25元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）今日公告2025年財報，全年合併營收52.3億元，成長5.8%，營業利益年成長23.5%、達11.7億元，營業利益率22.4%，稅後淨利約12.45億元，成長32.7%，淨利率23.8%，每股稅後純益(EPS)為13.25元。

東哥表示，現有產能已達滿載，新廠建造亦步入尾聲，該廠將主要生產35公尺以上更大型豪華遊艇，待逐步投產後，可提升產能及進一步增加產品組合調配彈性；同時東哥亦著眼於開發，朝更大、更多元設計方向發展，40P與44G新尺型遊艇階段性製造已完竣，將朝下一階段製程邁進。

在世界局勢動盪的情形下，富人財富仍連年攀升，根據Knight Frank(萊坊)所發布的2025年財富報告顯示，預期2024~2028年間，全球身價超過1億美元富豪人數將增長超過6%，其中來自北美洲的富豪人數最多、超過4成，顯見經濟實力強健，且根據穆迪分析(Moody’s Analytics)追蹤調查，在美前10%收入者，貢獻全美近一半的消費支出，其情形為自1989年紀錄以來之最，顯見富豪財富不僅持續攀升，更成為經濟市場上主要消費貢獻者。

公司在持續投入於核心業務發展的同時，亦隨時關注市場最新動態，調整因應措施面對潛在挑戰，長遠以「強化品牌優勢」為經營主軸，不僅在銷售速度上繳出成績單，在手訂單亦進一步展延，同時，公司購入土地，發展豪華遊艇服務中心，提供富豪更全面的服務體驗。

東哥 財報 財富

相關新聞

岱宇2025年完成營運體質調整 實施3000張庫藏股展現成長信心

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）10日公布2025年合併財報，受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收為61.21億元、年減15.2%，稅後淨損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高

華航集團（2610）2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。

長榮航營收／史上最好的2月、達190.02億元 年增率13.96%

長榮航（2618）2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

大同營收／2月29.83億元 月減29.7%、年減1.9%

大同（2371）10日公告115年2月合併營收29.83億元，因春節假期工作日減少，單月營收比去年同期略減1.94%，在集團資源整合、業務拓展有成的助益下，2月累計營收年增9.5%。

鮮活果汁財報／2025年獲利3.8億元、年增31.9％ 每股賺11.19元

鮮活果汁-KY（1256）10日公布2025年財報，2025年全年營收41.2億元，年增2.9％，營業利益4.9億元，年增31.8％，稅後純益達3.8億元，年增31.9％，每股純益（EPS）為11.19元。

永豐金今年現金及總股利配發 總經理朱士廷：樂觀期待優於去年

永豐金控今日召開法說會，其中對於今年配發股利，永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金獲利去年以265億再創歷史新高，成長成長19.2%，因此股利水準「可以期待」，其中在考量避免股本膨脹會使永豐金今年增加現金股利配發、以及維持去年53%的配發率等三大因素，法人看好除了總股利水準會上看1.5元，現金股利將可期待1元以上的水準。

